Суд отправил мужчину в колонию за кражи и наркотики

В Петрозаводском городском суде назначено наказание мужчине за кражи и хранение наркотиков.

Как говорится в материалах дела, мужчина воровал из домов незнакомых ему людей и автомобилей, припаркованных на улицах Петрозаводска. Вдобавок к своим злодеяниям мужчина хранил без цели сбыта наркотическое средство в значительном размере.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.