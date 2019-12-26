26 декабря 2019, 16:39
Происшествия

Суд отправил мужчину в колонию за кражи и наркотики

В Петрозаводске вынесен приговор мужчине, воровавшему из домов и машин

В Петрозаводском городском суде назначено наказание мужчине за кражи и хранение наркотиков.

Как говорится в материалах дела, мужчина воровал из домов незнакомых ему людей и автомобилей, припаркованных на улицах Петрозаводска. Вдобавок к своим злодеяниям мужчина хранил без цели сбыта наркотическое средство в значительном размере.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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Метки: 
наркотики
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новости петрозаводска