26 декабря 2019, 16:39
Суд отправил мужчину в колонию за кражи и наркотики
В Петрозаводске вынесен приговор мужчине, воровавшему из домов и машин
В Петрозаводском городском суде назначено наказание мужчине за кражи и хранение наркотиков.
Как говорится в материалах дела, мужчина воровал из домов незнакомых ему людей и автомобилей, припаркованных на улицах Петрозаводска. Вдобавок к своим злодеяниям мужчина хранил без цели сбыта наркотическое средство в значительном размере.
Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.