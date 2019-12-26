26 декабря 2019, 15:57
Происшествия

В Петрозаводске осудили подростка, вымогавшего у девочки деньги

Молодой человек вместе с приятелями воровал алкоголь и аккумуляторы из машин, а также угрожал девочке

Петрозаводский городской суд назначил наказание ранее судимому несовершеннолетнему.

Молодой человек вместе с друзьями воровал аккумуляторные батареи из автомобилей, алкоголь, пытался украсть крепкие напитки из магазинов карельской столицы.

Вдобавок, как следует из материалов дела, подросток вымогал у несовершеннолетней деньги под угрозой применить к ней насилие и уничтожить имущество.

Суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 5 месяцев.

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