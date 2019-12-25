Стали известны новые подробности смертельного ДТП в Петрозаводске

Появились новые подробности смертельного ДТП, которое произошло сегодня в 12:09 в Петрозаводске. Стало известно, кто насмерть сбил женщину и пытался скрыться с места ДТП.

Напомним, трагическая авария с участием пешехода и внедорожника «УАЗ Патриот» произошла на проспекте Александра Невского. Автомобиль двигался в сторону Комсомольского проспекта. У дома №73 водитель УАЗа сбил пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм 48-летняя женщина скончалась.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения компании «Сампо.Ру» водитель гнал по проспекту, как сумасшедший. На перекресте пр. А.Невского и ул. Станционной – перед смертельным ДТП – он чуть не сбил двух женщин на пешеходном переходе.

После этого автомобиль скрылся с места ДТП. Он свернул на Комсомольский проспект а, затем, на улицу Гоголя, в сторону микрорайона Древлянка. Водитель сразу же был объявлен в розыск.

По информации «ДТП Петрозаводска», водитель бросил автомобиль в начале Лососинского шоссе, в районе улицы Высотная. И пытался скрыться бегством. Камера компании «Ситилинк» запечатлела этот момент.

«По дороге бежал мужчина, раздеваясь на ходу, в сторону Республиканской больницы, бросил куртку, перчатки, шапку на дороге, на машины не обращал внимания»,

– цитирует «ДТП Петрозаводска» слова свидетеля погони.

Отметим, что внедорожник успел отъехать от места трагедии примерно на два километра, прежде чем водитель решил сбросить машину. На фотографии, которая появилась в сети, видна большая вмятина от смертельного удара.

Добавим, что удар бы такой силы, что у погибшей женщины с ног сорвало обувь, которая отлетела на несколько метров от места ДТП.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, водитель, подозреваемый в ДТП со смертельным исходом, задержан. Им оказался петрозаводчанин, 1982 года рождения.

По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Госавтоинспекция благодарит СМИ и граждан за распространение информации.

Фото ИА «Республика» и «ДТП Петрозаводска».