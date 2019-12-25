Бухгалтер обманул директора фирмы в Карелии на 46 миллионов рублей

Подробности экономического преступления рассказали в полиции. По сообщению МВД, несколько лет назад бизнесмен из Костомукши нанял на работу знакомого специалиста по финансам.

Вскоре нанятый главный бухгалтер предложил провести реформу – раздробить компанию, чтобы она не потеряла статус малого предприятия. Из большой фирмы была выделена «дочка», учредителем и директором которой стал бухгалтер.

Затем бизнесмен передал финансисту право использовать свою электронно-цифровую подпись. Так главбух получил неограниченные возможности для действий со счетами, которые велись с помощью интернет-банкинга.

По версии правоохранителей, на протяжении 3,5 лет 46-летний финансист «завышал суммы оплаты по актам выполненных работ, циркулирующих между двумя организациями».

«Завышенные суммы, поступившие в дочернее ООО, в котором он являлся директором, обвиняемый перечислял в качестве беспроцентного займа на свой личный расчетный счет. При этом в действительности никакие договоры займа не заключались»,

- рассказали о махинации в полиции.

Деньги бухгалтер тратил. А бизнесмену-директору головного ООО предоставлялась отчетность, скрывавшая реальное положение дел. Ущерб превысил 46,5 миллионов рублей.

В отношении финансиста возбудили уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег. Обвиняемый свою вину признал. Точку в уголовном деле поставит суд.