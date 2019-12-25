25 декабря 2019, 14:02
Происшествия

ГИБДД поймала водителя, подозреваемого в смертельном ДТП

Предполагаемого виновника аварии остановили недалеко от Республиканской больницы

В Петрозаводске задержан водитель, который, предположительно, сбил насмерть женщину на проспекте Александра Невского. ГИБДД догнала автомобиль виновника аварии недалеко от Республиканской больницы.

Напомним, сегодня в 12:10 около дома №73 автомобиль «УАЗ Патриот» сбил женщину 1971 года рождения. Потерпевшая скончалась на месте.

Автомобиль виновника аварии скрылся с места происшествия. ГИБДД Петрозаводска объявила его в розыск.

Фото dtpptz

Ранее в этом сюжете:

Стали известны новые подробности смертельного ДТП в Петрозаводске
подробнее...
Автомобиль насмерть сбил пешехода в Петрозаводске
подробнее...
Обсудить
просмотр
160400
Метки: 
Петрозаводск
Лососинское шоссе
сбили пешехода
ГИБДД
Розыск