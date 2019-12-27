Дорогой коньяк похитили из магазина в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратился представитель одного из магазинов, заявивший о хищении алкоголя. Ущерб составил 2700 рублей, сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого - 32-летнего горожанина. Мужчина рассказал, что встретил старого знакомого. По такому случаю они решили употребить алкоголь.

Мужчины отправились в магазин, где подозреваемый попросил приятеля подождать его на крыльце. Затем он в торговом зале выбрал бутылку коньяка и похитил ее. Выйдя на улицу, он открыл похищенное и распил вместе с другом.

По факту тайного хищения возбуждено уголовное дело.