27 декабря 2019, 09:49
Дорогой коньяк похитили из магазина в Петрозаводске
32-летний житель карельской столицы пошел на преступление ради друга
В полицию Петрозаводска обратился представитель одного из магазинов, заявивший о хищении алкоголя. Ущерб составил 2700 рублей, сообщили в пресс-службе МВД.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого - 32-летнего горожанина. Мужчина рассказал, что встретил старого знакомого. По такому случаю они решили употребить алкоголь.
Мужчины отправились в магазин, где подозреваемый попросил приятеля подождать его на крыльце. Затем он в торговом зале выбрал бутылку коньяка и похитил ее. Выйдя на улицу, он открыл похищенное и распил вместе с другом.
По факту тайного хищения возбуждено уголовное дело.