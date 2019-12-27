Пьяный водитель устроил ДТП на севере Карелии

Сегодня ночью, в 00:10 на первом километре региональной дороги «Костомукша - ГОК» 31-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», находясь в состоянии алкогольного опьянения, при выполнении обгона выехал на встречную полосу, где совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ.

По информации ГИБДД Карелии, в результате ДТП 37-летний водитель автомобиля ВАЗ получил травмы, пострадавший был госпитализирован.

Водителю «Форда» за пьяное вождение грозит административный штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет.

Госавтоинспекция Карелии призывает жителей республики не оставаться безучастными к безопасности дорожного движения и обо всех фактах управления нетрезвыми водителями незамедлительно сообщать в полицию.