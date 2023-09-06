Спустя триста лет экспедиторы нашли дорогу Петра Первого в Карелии

Из южного Выгозерья ровно 20 лет назад вернулась экспедиция специалистов, которые объединились в общественную организацию «Осударева дорога». В ее составе были ученые и специалисты из Карелии, Коми, Твери, Сыктывкара и Москвы – всего пятнадцать человек. Их целью было изучить участок Осударевой дороги и найти подтверждение тому, что Петровский путь действительно проходил в этих местах.

Как утверждал инициатор и руководитель экспедиции Михаил Данков, эти места и тогда, и сейчас были непроходимыми. Добираться пришлось по воде. Высадились там же, где за триста лет до этого стоял Петр со своими приближенными, и где проходила та самая Осударева дорога. Ее приметы обнаружили сразу.

«На периметр полотна трассы накатаны многотонные валуны, которые расчищали само полотно трассы для успешного продвижения Петровских войск, - показывал на фотографиях историк Данков. – Кроме того, нами обнаружены отдельные сложные каменные конструкции по периметру этой дороги».

По времени года экспедиция совпала с походом Петра, и участники уверяли, что и погода была такой же, как триста лет назад, когда государь со своими подвижниками прокладывал дорогу. Художник Георгий Иванов почувствовал все прелести того времени на себе: «У нас тоже был поход, мы жили в палатках, а мы уже в таком возрасте, когда все эти палатки, пионерские дела – очень сложно. Так штормило! Дождь сплошной. И мы думали о том, как шли эти войска. Им сложнее было». В редких перерывах между дождями Георгий Иванов – первый художник, побывавший в этом месте за триста лет – пытался воссоздать в своих акварелях природу и дух Осударевой дороги: «Все такое грозовое. Я сразу там и писал. Триста лет прошло, а облака, Север, это не изменилось. Лес немножко поменялся, думаю, одни сосны упали, другие выросли. А природа практически та же самая. И река Выг та же самая течет».

Когда-то в районе Петровского бивуака местными крестьянами был сооружен живой крест. В живую сосну было вбито три перекладины. Точно такой крест и был восстановлен участниками экспедиции.

В сентябре 2003 года в полукилометре от поселка Вилга должно было появиться новое кладбище. Вопросы, связанные с организацией похорон, обсуждали представители администрации города, муниципального предприятия «Мемориал» и автоколонны 1126+. В 2003 году петрозаводские кладбища в Песках, Бесовце и на Зареке были закрыты для погребений. Не исключали, что через скорое время закроют и кладбище в Сулажгоре.

«В настоящее время мы практически заканчиваем погребение на Сулажгорском кладбище на седьмом участке. Там осталось чуть больше свободных 170 мест», - сообщил директор МУП «Мемориал» Сергей Бикетов.

Новое, шестое по счету кладбище расположилось рядом с поселком Вилга. Это около двадцати километров от центра Петрозаводска. Под первую его часть выделили девять гектаров. По подсчетам, этого должно было хватить на 2-2,5 года. Но пока для погребений, которые должны были начаться 22 сентября, была готова только половина территории. И на этой готовой территории предприятие уже могло обеспечить похороны до весны 2004 года. И работа не прекращалась, территории продолжали готовить, обустраивать. На строительство этого кладбища из городского бюджета было выделено около 12 миллионов рублей, чтобы его закончить, необходимо было найти еще столько же. Также приняли решение, что уже с сентября до кладбища в Вилге пойдут муниципальные автобусы из Петрозаводска. Они совершали рейсы два раза в день. Решался вопрос и о том, чтобы пустить в этом направлении маршрутные такси частных компаний.

Таким было 6 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.