Потенциальным преступницам юристы Карелии собирались облегчить жизнь

Прокуратура Петрозаводска ровно 20 лет назад обнародовала жуткие данные: за 8 месяцев 2003 года в мусорных контейнерах было найдено пять трупов новорожденных. Последний случай произошел в начале августа.

Тело новорожденной девочки обнаружили в мусорном баке жители дома №16 «а» по улице Октябрьскому проспекту. Пять случаев за год, и он еще не заканчивался. И это только те дети, останки которых удалось найти. По мнению правоохранителей, эти трагические цифры можно было умножать на два.

«В основном речь идет о женщинах, которые в принципе большого внимания вот этой проблеме не уделяют, - сообщил прессе Артур Парфенчиков, который в те годы был прокурором столицы Карелии. – Так сказать, оно само как бы. Беременность – и беременность. И никаких даже попыток нет обратиться к врачу».

Безответственное отношение к своему здоровью во время беременности приводило к тому, что дети на свет появлялись уже мертвыми. В таком случае уголовное дело по факту убийства не возбуждается за отсутствием состава преступления. Но даже если ребенок оказался выброшенным в мусор еще живым, российское законодательство не относило это деяние к разряду тяжких преступлений. Максимальный срок, который могла получить такая «мама», это пять лет.

Но была и другая категория несостоявшихся матерей – молодые благополучные девушки, для которых беременность оказалась неожиданностью, и они не знают, как поступить в этой ситуации. В странах Европы такая проблема решалась следующим образом: там создавались места, где можно было анонимно оставить ребенка – временно или навсегда.

«Я понимаю, что глобально это, конечно, не решит проблему, и женщина – как мы называем – социального риска, она не поедет в больницу, чтобы сдать этого ребенка. Но даже если этот анонимный пункт спасет жизни одному, двум, трем детям – то в этом будет смысл», - уверял Артур Олегович.

Появится ли такой пункт приема младенцев у нас, никто не знал. Но женщинам пытались объяснить, что проблему можно решать, не прибегая к детоубийству. «Если проблемы возникли по поводу воспитания и содержания ребенка, то можно подойти в наш Дом ребенка. Или обратиться в любое лечебное учреждение. Мы попытаемся все проблемы решить», - сказал Владимир Петров, председатель комитета по здравоохранению Петрозаводска. Социальный педагог из Дома ребенка Нина Веденская поддержала: «Если женщина не собирается воспитывать ребенка, то можно его родить и написать согласие на его усыновление». В таком случае у детей был шанс не только остаться в живых, но даже обрести семью.

Некоторое время было перекрыто движение на участке от Ключевского шоссе до Балтийской. Это было связано с реконструкцией улицы Лыжная. По ней в 2003 году должны были пойти троллейбусы.

По планам этот участок дороги должен был стать в два раза шире. Там прокладывали троллейбусную линию, которая соединила Кукковку и Ключевую. Стоимость всех работ по предварительным подсчетам составила около 18 миллионов рублей. «Основная доля финансирования остается за предприятиями, в том числе за нашим республиканским Дорожным комитетом», - заявил Сергей Костин, заместитель главы самоуправления Петрозаводска.

На выездном оперативном совещании представителей администрации столицы, городских служб и Дорожного комитета РК определили объемы и сроки выполнения предстоящих работ. От Петрозаводска требовалось, чтобы городская электросеть протянула вовремя свои линии, чтобы Трансстрой выполнил дорожные работы. «Далее по графику мы должны выполнить работы по устройству ливневой канализации, по переносу кабельных линий, по устройству опор линий передачи для Троллейбусного управления. Чтобы в октябре мы смогли разрезать ленточку», - перечислил Сергей Костин. Реконструкцию улицы действительно закончили в октябре, что позволило пустить в эту сторону троллейбусы. Впрочем, из-за непростой ситуации в целом на этом предприятии общественного транспорта, это сообщение было прервано, как не оправдавшее себя по стоимости затрат.

Таким было 21 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.