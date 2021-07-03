Сотрудники правопорядка Петрозаводска нашли на улице неодетого малыша

Необычная и пугающая история произошла 20 лет назад в Петрозаводске. Сотрудники Ключевского отдела милиции нашли на улице Гвардейской двухлетнего малыша, гуляющего в полном одиночестве. Родители вспомнили о ребенке только через сутки. Строгие мамы часто говорят своим детям: «Не уходи далеко от дома!» А вот что делать, когда маме все равно? Двухлетнего Илью, который разгуливал в одиночестве по улице, подобрали сотрудники Ключевского ГУВД. «На мальчике была одета только футболка, другой одежды на нем не было, ни обуви, ничего, - сообщил Виктор Редько, сотрудник ГУВД. - Ребята его взяли, ничего он пояснить не смог, ни своих данных, ни места жительства, ни данных отца-матери. Мальчик был доставлен в детскую городскую поликлинику».

Горе-родители хватились малыша и позвонили в милицию только через сутки. По словам отца Ильи, он вчера находился на дежурстве. Его младший сын гулял со своим старшим трехлетним братом около дома, когда их мама получила печальную весть — умер ее свекр. Женщина до того расстроилась, что забыла о детях и бросилась к мужу на работу. Попросив у него денег, мать двоих детей исчезла в неизвестном направлении — заливать горе.

«Я пришел домой, младшего не было. Я попытался у его мамы что-то узнать, она не смогла ничего ответить. А весь день... ну она искала его, вспоминала, пыталась найти, но... она не помнит просто вчерашний день». В больнице отцу ребенка не отдали, мотивируя тем, что для этого нужно письменное разрешение. Даже не дали повидаться с малышом. На кадрах видно, что отец принес в больницу одежду для сына.

Сотрудники спасательных служб всегда напоминают, что статистика неумолима: с детьми именно летом, когда они остаются без присмотра работающих родителей, чаще всего происходят страшные вещи. Они могут потеряться, заблудиться в лесу, утонуть. Будьте внимательны к детям!

А вот ситуация, которую можно было бы предотвратить. Чтобы спасти большее число жизней. В 2001 году количество обращений в травмпункт укушенных клещами перевалило за полторы тысячи. Что было значительно больше, чем в прошлом году за тот же период — на 200 посетителей. А в травмпункте закончилась последняя доза гаммаглобулина. Несмотря на то, что сезон активности клещей уже подходил к концу, число пострадавших от укусов не уменьшалось. Петрозаводский травмпункт посещало до 20 человек по будням, а в воскресенье эта цифра увеличивалась в 2-3 раза. Тогда количество укушенных составляло 1525 человек. В воскресенье закончилась последняя доза противоклещевой вакцины иммуноглобулина. Как заверил врач травмпункта Алексей Романьков, ситуация отнюдь не патовая. Но 80% пострадавших виноваты сами, просто не соблюдали элементарные правила: «Это же очень простые вещи. Вывешивается одежда, обрабатывается репеллентами. Высыхает. Одевается. Клещ на данной одежде мало держится».

Насекомое готово выжидать в складках одежды и два, и три дня, и неделю. Поэтому после похода в лес необходимо осматривать свою экипировку.

«Я его не ругаю, клеща, - усмехнулся врач. - Я ругаю тех, кто не аккуратен».

Кроме мер предосторожности врачи советовали препараты профилактики энцефалита, которые можно купить в аптеках — ремантадин, йод, антипирин. Лекарства были дорогие, но инъекции иммуноглобулина обходилась государству гораздо дороже. Один миллилитр стоил около ста рублей (средняя зарплата бюджетники около 1700 рублей). А необходимо человеку для инъекции 7-8 миллилитров, в зависимости от его веса.

«Я расскажу историю использования последней вакцины. У меня осталось шесть «кубиков». То есть для такого объема нужен человек в 60 килограммов или меньше. Пришла женщина в 50 килограммов, которой мы этот препарат и ввели. А до нее приходили 70-килограммовые люди, и я им был вынужден отказать. Потому что шесть «кубиков» для них — ничто. А больше нет. А им нужно ровно семь». В репортаже не сказано о том, как же выкручивались эти несчастные 70-килограммовые люди. Да и те, кто приходил в травмпункт, когда иммуноглобулина не осталось.

В мае 2000 года отдел торговых закупок муниципального предприятия «Фармация» преобрел сто ампул иммуноглобулина для реализации через аптечную сеть. Из них тридцать были востребованы. А срок годности препарата один год. И понимая, что семьдесят доз дорогого лекарства до июня им не реализовать, отдел предложил их травмпункту. Но как сказали специалисты «Фармации»: врачи от этого отказались (причина отказа в сюжете не объясняется). Невостребованный иммуноглобулин пришлось списать, фирма понесла убытки и не хотела больше закупать новые партии на свой страх и риск. Как заверили в министерстве здравоохранения, в Петрозаводск поступит еще 2 тысячи ампул иммуноглобулин, которых хватит человек на 200-300. А это 10-15 дней.

Таким было 3 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.