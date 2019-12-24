Подсудимой в деле об оправдании терроризма грозит штраф в полмиллиона

24 декабря в здании Верховного суда продолжилось выездное заседание Западного окружного военного суда в первом в Карелии деле об оправдании терроризма. На скамье подсудимых — Екатерина Муранова, которая сегодня давала показания, а прокурор запросил наказание.

По словам нашего корреспондента, участвовавшего в заседании, в какой-то момент с Екатериной Мурановой случилась истерика. Вероятно, ее нервы сдали из-за колких замечаний судей военного окружного суда, постоянно перебивавших Екатерину.

Поначалу подсудимая рассказала, что явку с повинной она стала давать без адвоката, была взволнована, плакала, а следователь подсказывал ей нужные формулировки. "Я на допросе плакала, не могла правильно формулировать", - сказала она. Когда появился адвокат, то многие слова Екатерина зачеркнула, в частности, там, где она признавалась в совершении преступления.

По версии Мурановой, она разместила на своей страничке Вконтакте часть чужого текста, который она увидела на другом интернет ресурсе. По её словам, она не поддерживает терроризм и не принадлежит к анархически настроенной молодёжи. Слово «герой» она употребила в том смысле, что Жлобицкий, подорвавший себя в приёмной УФСБ, стал героем дня.

Желая показать, что ее интерессы вовсе не привязаны к терроризму, она стала перечислять судьям то, что постит на своей странице: от женских украшений до музыкальных групп. После едких замечаний судей о разнообразии её интересов, Екатерина разрыдалась.

Заседание было прервано, чтобы женщина смогла успокоиться.

После возобновления заседания, Екатерина рассказала, что была шокирована, когда к ней пришли с обыском. "Люди в масках и с автоматами напугали моего ребёнка. Они пришли в грязной обуви и одежде, я говорила, что ребёнок аллергик", - сказала Муранова. Она часто говорила, что одна воспитывает семилетнего сына.

Екатерина отказалась отвечать на вопросы, такое право у подсудимой есть.

Прокурор Сергей Скворцов посчитал, что вина Екатерины Мурановой, которая обвиняется в оправдании терроризма, доказана. По его мнению, посудимая частично признала свою вину. По мнению прокурора, то. что подсудимая открещивается от анархизма, является лишь способом защиты. Он также обратил внимание, что Муранова привлекалась к административной ответственности за хранение и употребление наркотических средств и за неисполнение родительских обязанностей.

Скворцов просил суд наказать Муранову штрафом 500 тысяч рублей и лишить её права заниматься администрированием сайтов на срок 2 года 6 месяцев.

Адвокат Мурановой Роберт Осян не согласен с прокурором, что Екатерина поддерживает идеологию терроризма. Интерес к анархизму, по мнению адвоката, не может быть основанием для того, чтобы обвинять подсудимую в приверженности к насильственным действиям. Он напомнил, что русский писатель Лев Толстой симпатизировал анархизму, но выступал против насилия. К тому же Осян настаивал, что сама Екатерина никаких заявлений не делала, а лишь скопировала часть чужого текста о теракте в Архангельске. "Она его никак не комментировала", - отметил адвокат.

Он критически отнёсся к заключению эксперта УФСБ, которая проводила комплексную лингвистическую экспертизу, указав на процессуальные нарушения. Робер Осян просил суд оправдать Екатерину Муранову. По поводу штрафа в 500 тысяч рублей адвокат также высказался, напомнив о том, что автор текста, который разместила Екатерина, получил штраф в 500 тысяч рублей, хотя обвинялся и в пропаганде, и в оправдании терроризма.

Приговор ожидается завтра, 25 декабря, в 12 часов.

