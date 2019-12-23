Екатерине Мурановой подарили букет цветов перед заседанием суда

Сегодня в Петрозаводске проходит выездное заседание 2-го Западного окружного военного суда. Подсудимая – жительница Медвежьегорска Екатерина Муранова. Ее обвиняют в оправдании терроризма. Поводом для уголовного преследования стали комментарии в соцсетях о взрыве в приемной архангельского управления ФСБ, сообщает журналист нашего портала из Верховного суда Карелии.

С Екатериной в суд пришла правозащитница из Москвы Валентина Дехтяренко. По ее словам, по всей стране возбуждено порядка 10 дел, связанными с комментариями по поводу взрыва в здании архангельского управления ФСБ.

Екатерина сказала, что ее счета так и не разблокировали. Жить очень тяжело. Помогают люди. За последнее время она сильно переживает за происходящее, заработала неврологические заболевания. До начала заседания ни она, ни ее адвокат Роберт Осян дело не комментируют.

На заседание пришло много журналистов и просто сочувствующих граждан. Екатерине даже подарили букет цветов, который она вынуждена была оставить в гардеробе, так как входить с цветами в зал заседаний она считает неуместным.

Заседание началось с часовым опозданием. Судьи и прокурор запретили себя снимать. Онлайн-трансляция из зала судебных заседаний также запрещена.

Напомним, Муранова оставила комментарии в соцсетях о взрыве в приемной архангельского управления ФСБ. Они были посвящены исполнителю — 17-летнему Михаилу Жлобицкому. По версии следствия, Муранова назвала его «героем».

Свою вину жительница карельского города Медвежьегорск отрицает: она уверяет, что не оправдывала своими словами случившееся и, напротив, часто ругала Жлобицкого, с которым была лично знакома, за его радикальные взгляды. Сама Муранова называет себя анархисткой.

Она утверждает, что следователь угрожал посадить ее на реальный срок, поскольку, по его мнению, Муранова не сможет выплатить штраф, официально не работая. Жительница Карелии, имея шестилетнего ребенка, внесена в список экстремистов Росфинмониторинга, из-за чего у нее заблокированы все счета. Помимо этого, в середине ноября против Мурановой возбудили дело о хранении наркотиков.

В результате взрыва в архангельском управлении ФСБ осенью прошлого года погиб устроивший его подросток, еще трое силовиков получили ранения. Помимо Мурановой, по делу об оправдании терроризма из-за случившегося также проходит псковский журналист Светлана Прокопьева.