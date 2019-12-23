Сотрудники ГИБДД проведут рейды в новогодние праздники

С 25 декабря по 8 января 2020 года в Карелии пройдут рейды ГИБДД. Сотрудники ДПС будут ловить нетрезвых водителей, нарушителей скоростного режима и выполняющих обгон с выездом на полосу встречного движения в нарушение ПДД РФ.

«Автоинспекторы проконтролируют соблюдение правил проезда пешеходных переходов и соблюдение правил дорожного движения пешеходами»,

- говорится в сообщении ГИБДД.



Рейды пройдут в городах и поселках, на региональных и федеральных дорогах, в том числе, ведущих за пределы республики, к пропускным пунктам через госграницу.

В сообщении ГИБДД отмечается, что инспекторы ДПС уделят пристальное внимание водителям транспортных средств, зарегистрированных на территории других государств, и не соблюдающих ПДД.