23 декабря 2019, 11:53
В торговом центре «Главный» откроется «Сигма у дома»
Торжественное открытие состоится 25 декабря
Сеть супермаркетов «Сигма у дома» спешит обрадовать петрозаводчан приятной новостью: 25 декабря в 17.00 состоится торжественное открытие нового супермаркета «Сигма у дома» в ТЦ «Главный» по адресу ул. Мелентьевой, 28.
Сеть супермаркетов «Сигма у дома» уже давно зарекомендовала себя как сеть магазинов у дома, всегда предлагающая широкий ассортимент, качественное обслуживание и доступные цены.
Во время праздничного открытия покупателей ждут конкуры и подарки. Также супермаркет подготовил большое количество скидок на широкий ассортимент товаров: приходите на торжественное открытие и убедитесь сами!
Покупателей ждут 25 декабря в 17.00 в ТЦ «Главный» по адресу ул. Мелентьевой, 28.