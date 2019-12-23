В торговом центре «Главный» откроется «Сигма у дома»

Сеть супермаркетов «Сигма у дома» спешит обрадовать петрозаводчан приятной новостью: 25 декабря в 17.00 состоится торжественное открытие нового супермаркета «Сигма у дома» в ТЦ «Главный» по адресу ул. Мелентьевой, 28.

Сеть супермаркетов «Сигма у дома» уже давно зарекомендовала себя как сеть магазинов у дома, всегда предлагающая широкий ассортимент, качественное обслуживание и доступные цены.

Во время праздничного открытия покупателей ждут конкуры и подарки. Также супермаркет подготовил большое количество скидок на широкий ассортимент товаров: приходите на торжественное открытие и убедитесь сами!

Покупателей ждут 25 декабря в 17.00 в ТЦ «Главный» по адресу ул. Мелентьевой, 28.