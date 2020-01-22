Осужденной за оправдание терроризма собраны деньги на оплату штрафа

Правозащитникам удалось собрать 350 тысяч для осужденной по делу об оправдании терроризма Екатерины Мурановой. Сегодня сбор был закрыт. Напомним, 25 декабря 2019 года в Петрозаводске коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда признала 28-летнюю жительницу Медвежьегорска Екатерину Муранову (Павлюченю) виновной по статье 205.2 (часть 2) - публичное оправдание терроризма с использованием сети Интернет.

Молодую маму, воспитывающую восьмилетнего сына, приговорили к штрафу в 350 тысяч рублей. Сама Екатерина Муранова отказалась признать себя виновной.

25 декабря на сайте «Правозащита» начался сбор денег на оплату штрафа, который, если решение суда останется без изменений, придется заплатить осужденной. Екатерина Муранова живет в крайне стесненных материальных условиях.

На скамью подсудимых Екатерину Муранову привела ее активность в социальных сетях. В октябре 2018 года Михаил Жлобицкий устроил взрыв в здании архангельского управления ФСБ, в результате которого сам погиб. Это ЧП было квалифицировано как теракт. Через несколько дней после этого Екатерина разместила в интернет-сообществе «Народная самооборона» комментарий, где назвала Жлобицкого героем. На своей страничке в соцсети она опубликовала кусок чужого текста, который нашла на просторах всемирной паутины, где оправдывались действия подрывника.

Подсудимая утверждала, что никогда не поддерживала идей терроризма, текст, оправдывающий Жлобицкого, перепостила на своей страничке, чтобы разобраться в терминах, а под словом «герой» подразумевала человека, который привлек к себе всеобщее внимание: мол, по аналогии с выражением «герой дня».

Судьи 2-го Западного окружного военного суда вели процесс жестко, часто не давая адвокату задавать свидетелям вопросы. Во время допроса Екатерины Мурановой ее нервы не выдержали и она разрыдалась. Пришлось объявить перерыв.

Роберт Осян, адвокат Мурановой, сообщил, что еще до боя кремлевских курантов была подана апелляционная жалоба. В случае с военными судами на это отводится всего 10 дней. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.