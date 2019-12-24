На Птицефабрике снесли сараи, угрожавшие жизни людей

В последний четверг ноября, встречаясь с избирателями, проживающими в районе Птицефабрика, депутат Екатерина Реутова получила наказ. Проблема в том, что на одной из улиц много лет не было освещения. Сразу же ей была подготовлена вся документация по обращению в администрацию Петрозаводского городского округа с просьбой рассмотреть вопрос в текущем году. Обращение услышали и 12 декабря было протянуто 150 метров провода, установлено 7 светильников - современных, светодиодных.

В это же время был решен вопрос сноса сгнивших сараев, стоявших непосредственно с местом для игр детей, и представлявшими для них серьезную опасность. Плюс нерадивые граждане микрорайона использовали данные сараи для несанкционированных свалок.

«И здесь я хотела бы отметить именно слаженную работу между Петросоветом и администрацией Петрозаводского городского округа. Потому что все мои обращения — за данный период у меня было порядка 25 обращений от граждан, которые живут на территории моего избирательного округа — и процентов 60 из них отработано и имеют положительный результат»,

- выразила слова благодарности депутат Петросовета Екатерина Реутова.