В частном секторе Птицефабрики установили фонари

Жители частного сектора на Птицефабрике пожаловались в Петросовет на отсутствие освещения от дома №41 до дома №49 по одноименной улице.

К решению проблемы подключились депутаты и мэрия Петрозаводска. В итоге было решено в этом году предусмотреть финансирование работ по освещению улицы в рамках субсидии МУП «ПЭС». Специалисты установили семь светильников на опоры энергоснабжения, выполнили работы по наладке и подключению. Сегодня система наружного освещения работает в штатном режиме, сообщили в городском совете.

Также на Птицефабрике снесли небезопасные сараи и привели территорию в порядок.

Фото: Петросовет