По факту массового отравления детей из Карелии возбуждено дело

По факту пищевого отравления карельских детей в поезде Мурманск — Адлер возбуждено уголовное дело. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.

Дело будет расследоваться по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По информации ведомства, отравление диагностировали у 21 ребенка; ранее министр образования Карелии Роман Голубев сообщал, что в больницы Краснодарского края госпитализированы 19 несовершеннолетних.

Для расследования создана следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов на транспорте. Уже взяты пробы пищи и воды, назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей лица, истребована документация, сообщает ТАСС.

Дети из Карелии ехали на отдых через турфирмы организованной группой. Ночью 6 августа они пожаловались на пищевое отравление. Часть ехавших сняли с поезда и разместили в больницы Белореченска и Апшеронска.