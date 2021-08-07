07 августа 2021, 16:07
Происшествия

19 детей из Карелии сняли с поезда из-за кишечной инфекции

Ехавшие на отдых дети попали в больницы Краснодарского края

Сегодня в Краснодарском крае 19 детей из Карелии были сняты с поезда «Мурманск-Адлер». У детей подозревают кишечную инфекцию, они ехали на отдых через турфирмы организованной группой.

Об этом сообщил министр образования Карелии Роман Голубев. По его данным, 7 детей и сопровождающий находятся в инфекционном отделении ЦРБ города Белореченск, 12 детей и сопровождающий – в ЦРБ Апшеронска. Состояние детей удовлетворительное.

– С сопровождающими госпитализированных детей, а также родителями поддерживается постоянная связь. О развитии ситуации проинформирую дополнительно. Вопрос держу на личном контроле, – рассказал Голубев.

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Метки: 
Карелия
летний отдых
Роман Голубев
Министерство образования
кишечная инфекция