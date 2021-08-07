19 детей из Карелии сняли с поезда из-за кишечной инфекции

Сегодня в Краснодарском крае 19 детей из Карелии были сняты с поезда «Мурманск-Адлер». У детей подозревают кишечную инфекцию, они ехали на отдых через турфирмы организованной группой.



Об этом сообщил министр образования Карелии Роман Голубев. По его данным, 7 детей и сопровождающий находятся в инфекционном отделении ЦРБ города Белореченск, 12 детей и сопровождающий – в ЦРБ Апшеронска. Состояние детей удовлетворительное.



– С сопровождающими госпитализированных детей, а также родителями поддерживается постоянная связь. О развитии ситуации проинформирую дополнительно. Вопрос держу на личном контроле, – рассказал Голубев.