Жителя Карелии судят за жестокое убийство на Валааме

Сотрудники Сортавальского отдела Следкома завершили расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.

Преступление было совершено в июне 2021 года. По версии следствия, обвиняемый со своей знакомой женщиной находились в квартире жилого дома поселка Валаам. После внезапно возникшей ссоры мужчина хозяйственным ножом нанес потерпевшей удары, от которых наступила смерть.

Злоумышленника заключили под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За данное преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы. // Фото: PublicDomainPictures с сайта Pixabay