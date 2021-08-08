Еще трое детей из Карелии угодили в больницу в Туапсе

Число госпитализированных в Краснодарском крае детей из Карелии возросло. Об этом сообщили в Минздраве региона сегодня вечером.

«Еще трое детей из числа отдыхающих в детском лагере в Краснодарском крае госпитализированы в туапсинскую больницу с симптомами кишечной инфекции»,

- сообщили в ведомстве.



По последним данным, всего заболели 46 детей из Карелии. Все они находятся в стационарных условиях. Медики оценивают состояние детей как удовлетворительное.

Напомним, дети почувствовали себя плохо 7 августа в поезде Мурманск-Адлер. Сообщалось, что дети ужинали в вагоне-ресторане, где впоследствии были обнаружены просроченные продукты и гнилые овощи и заплесневелый хлеб. (фото borvedomosti.ru)