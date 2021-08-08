Гнилье и просрочку нашли в поезде, где отравились дети из Карелии

Правоохранительные органы проверили вагон-ресторан поезда Мурманск-Адлер, в котором группа детей из Карелии направлялась на отдых в Краснодарский край и где, по данным СМИ, ужинала. Напомним, до лагеря часть детей так и не доехала, почувствовав недомогание в пути. 19 детей и двух сопровождающих сняли с поезда и госпитализировали с признаками кишечной инфекции. Впоследствии число госпитализированных возросло. Глава Роспотребнадзора держит ситуацию с массовым отравлением детей на личном контроле. Причиной госпитализаци стал норовирус второго типа. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, возбуждено административное производство.

В ходе осмотра вагона-ресторана правоохранители обнаружили просроченные продукты, без маркировки, гнилые овощи и хлеб с плесенью, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Одного из четырех сотрудников вагона-ресторана после отказа сдать анализы отстранили от работы. У остальных взяты анализы. Специалисты отобрали пробы пищи, воды, продуктов и дезсредств. По информации издания, число госпитализированных детей возросло до 87.

Свое расследование начал холдинг «РЖД». Проводится проверка соблюдения условий и качества оказания услуг в вагоне-ресторане.

«Вагон-ресторан пассажирского поезда №225/226 Мурманск - Адлер обслуживала компания ООО «НТС» на правах договора аренды с АО «ФПК»,

- сказано в сообщении компании.

По информации РЖД, в поезде № 225/226 Мурманск-Адлер вез две организованные группы детей численностью 250 человек. Дети, у которых не было признаков заболевания, доставлены к месту отдыха в детский оздоровительный лагерь «Морская волна». После выписки детей и сопровождающих «РЖД» бесплатно доставит их к месту отдыха. (фото zhd.online)