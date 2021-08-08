Жительница Карелии стала второй на соревнованиях «Лесоруб-2021»

Лучших лесорубов определили на седьмом открытом чемпионате в Брянской области. В соревнованиях среди вальщиков леса с бензомоторными пилами «Лесоруб-2021» впервые участвовали и женщины.

По итогам двух дней соревнований в общем зачете первым стал Артем Шашков (Чувашия), вторым – Владимир Буянов (Навлинское лесничество), третьим - Андрей Климин из Чувашии, передает «Брянск today». Лучшими вальщиками стали представили Навлинского лесничества, третьим – представитель Суземского лесничества.

Среди женщин первенство у Галины Климиной из Чувашии, на втором месте представительница Карелии Анастасия Фофанова, на третьем – участница из Татарстана Елена Сафиулина. Среди юниоров лучшим признан участник из Карелии Максим Исаков. (фото karel.mk.ru, vk.com)