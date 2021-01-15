Пациентов больницы в Питкяранте переводят в другие учреждения

Пациентов Питкярантской ЦРБ переведут в другие лечебные учреждения. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщили в Министерстве здравоохранения Карелии. Причина – авария, из-за которой город остался без воды.

– В связи с аварией на трубопроводе, обеспечивающем централизованное водоснабжение города Питкяранты, пациенты Питкярантской центральной районной больницы, получающие стационарное лечение, переводятся в другие медицинские организации. Санитарным транспортом больные доставляются в Сортавальскую и Олонецкую ЦРБ, а также в лечебные учреждения Петрозаводска, – рассказали в министерстве.

Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов сообщил нашему изданию, что в субботу начнутся основные работы по постройке «дублирующего» водопровода. Сейчас варят трубу, днем ее будут укладывать. На объекте трудится около сотни рабочих, которым предстоит провести километр трубопровода. // Фото: vestnikceliny.ru