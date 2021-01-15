Подозреваемого в краже мужчину разыскивают в Петрозаводске

Городская полиция пытается установить личность мужчины, подозреваемого в краже.

По информации стражей порядка, в начале января из автомобиля, припаркованного в районе перекрестка улиц Лыжная и Балтийская, было совершено хищение.

МВД Карелии разместило короткую запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах мужчина в темной одежде. Всех, кто его узнал, просят сообщать по телефонам правоохранительных органов: +7-906-209-60-90, +7-996-112-74-07, +7-981-402-57-89.