Оправдательный приговор сямозерским инструкторам отменен

Дело в отношении инструкторов Валерия Круподерщикова и Павла Ильина об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности в оздоровительном лагере на Сямозере, где в июне 2016 года погибли 14 детей, возвращено в городской суд Петрозаводска. Об этом сообщает ТАСС, со слов адвоката подсудимых.

В июне этого года третий кассационный суд в Санкт-Петербурге удовлетворил жалобу прокурора на оправдательный приговор Круподерщикову и Ильину и соответственно отменил его. Дело вернулось на рассмотрение в Петрозаводский городской суд.

Напомним, в марте 2019 года судья Петрозаводского городского суда Александр Смирнов оправдал инструктора лагеря Валерия Круподерщикова по 238 статье УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), но признал его виновным по 125 статье УК РФ (оставление в опасности). Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, но освободил Круподерщикова из-за истечения срока давности. Второго инструктора, Павла Ильина, суд оправдал. В июне 2019 года Верховный суд Карелии оставил это решение в силе.

Прокуратура Карелии не согласилась с решениями карельских судей. Она стала обжаловать вступившее в законную силу судебное решение. Соответствующее определение было направлено в Третий кассационный суд, который вынес отказ в передаче представления для рассмотрения в заседании суда кассационной инстанции.

Прокуратура обратилась в Верховный суд РФ, который в конечном итоге направил представление прокурора в кассационный суд для рассмотрения в судебном заседании. В определении Верховного суда указано, что «следствием предъявлено обоснованное обвинение указанным лицам, а собранные доказательства достаточны для вынесения обвинительного приговора». В результате дело вновь было направлено в Третий кассационный суд, который отменил оправдательный приговор.

Добавим, что в июне 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, вынесенный бывшему начальнику карельского Роспотребнадзора Анатолию Коваленко и временно исполняющей обязанности ведомства Людмиле Котович. Сейчас их дело вновь рассматривается в Петрозаводском городском суде.

Добавим, что в сямозерском деле точка в уголовном преследовании поставлена только в отношение экс-директора ООО «Парк-отель «Сямозеро» Елены Решетовой и ее заместителя Вадима Виноградова. Им назначено наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Апелляция Решетовой и Виноградова Верховным судом Карелии было оставлено в силе.

Кроме того, 31 июля 2017 года вступил в законную силу приговор в отношении фельдшера Суоярвской районной больницы, которая не приняла вызов тонущих на Сямозере детей. Она была признана виновной в халатности и приговорена к трем годам колонии-поселения. Отбывать наказание Щербакова должна будет после того, как ее десятилетней дочери исполнится 14 лет.

Трагедия на Сямозере разыгралась в Карелии 18 июня 2016 года. Группа детей под руководством инструкторов вышла на лодках в озеро Сямозеро и попала в шторм. Одно из плавсредств перевернулось. Дети оказались в воде. В результате 14 подростков в возрасте от 11 до 15 лет погибли.