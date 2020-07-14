14 июля 2020, 17:52
Горячую воду завтра отключат в некоторых домах Петрозаводска
Причина временного прекращение водоснабжения – капитальный ремонт коммуникаций
С завтрашнего дня в нескольких домах на Первомайском проспекте временно отключат горячую воду. Неудобства вызваны плановым ремонтом коммуникаций, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы
«АО «ПКС-Тепловые сети» 15 июля с 8.00 приступит к капитальному ремонту коммуникаций на Первомайском проспекте. Работы проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону. В связи с этим от горячего водоснабжения будут отключены дома № 18, 20, 22, 22 «а» и 22 «б»,
– говорится в сообщении мэрии.
Ремонт на данном участке планируют завершить 20 июля к 12.00.