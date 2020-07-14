Горячую воду завтра отключат в некоторых домах Петрозаводска

С завтрашнего дня в нескольких домах на Первомайском проспекте временно отключат горячую воду. Неудобства вызваны плановым ремонтом коммуникаций, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы

«АО «ПКС-Тепловые сети» 15 июля с 8.00 приступит к капитальному ремонту коммуникаций на Первомайском проспекте. Работы проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону. В связи с этим от горячего водоснабжения будут отключены дома № 18, 20, 22, 22 «а» и 22 «б»,