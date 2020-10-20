Олений гарем, бессилие Роскомнадзора и сельхозярмака. Картина Дня

У северных оленей начался гон, в госпитале для ветеранов войн скончалась от COVID-19 жительница Петрозаводска, «РЖД» организует прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Питкярантой – главные новости дня в обзоре портала «Петрозаводск говорит».

– Бог не без милости, казак не без счастья... Пока фермеры страдают от дефицита земли, чиновники говорят, что ее некуда девать и предлагают отдавать ее без аукциона священнослужителям и казакам. Журналист нашего портала Антонина Кябелева попыталась выяснить, «откуда ветер дует»? Существует ли у религиозных организаций и казачьих обществ потребность и желание заниматься сельскохозяйственным трудом?

– У лесных северных оленей сейчас пора спаривания. Во время гона вокруг одного самца собираются несколько самок с детенышами и без, образуют настоящие гаремы. Глава семейства следит за своим гаремом и не дает ему разбежаться. Его можно понять – рядом бродят другие самцы, которые не прочь переманить самок к себе. Да и некоторые легкомысленные самочки могут сбежать к сопернику. Смотрим красивые фотографии из заповедника «Костомукшский».

Фото из группы Заповедник «Костомукшский»

– Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 70 человек. Из этого числа заболевших – 55 человек, из них 3 имеют симптомы средней тяжести. В госпитале для ветеранов войн скончалась жительница Петрозаводска 1935 года рождения, женщина имела хронические сопутствующие заболевания, сообщает карельский оперштаб.

– Стала известна реакция Роскомнадзора на голые фото дочери Дмитриева. Проверить снимки ребенка, опубликованные на федеральном телеканале, попросил уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев. Добавим, что омбудсмен просил руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций удалить фотографии несовершеннолетней потерпевшей.

– Компания «РЖД» в пилотном варианте организует прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Питкярантой. Беспересадочные вагоны будут курсировать между городами со 2 по 11 января 2021 года. Если это направление будет пользоваться популярностью у пассажиров, маршрут станет регулярным. Кроме того, с 26 декабря авиарейсы между столицами России и Карелии станут ежедневными. Дополнительные полеты из Петрозаводска в Москву будут выполнять лайнеры авиакомпании «S7 Airlines». Рейсы, которые выполнят самолеты «Embraer-170», рассчитанные на перевозку 78 пассажиров, будут осуществляться четырежды в неделю – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

– С 23 октября по 1 ноября на Ярмарочной площади Петрозаводска (ул. Инженерная) пройдет сельскохозяйственная ярмарка карельских производителей. Торговая площадка будет работать ежедневно с 9.00 до 17:00. В пятницу ярмарка откроется с 11:00. Карельские товаропроизводители представят жителям и гостям города качественную и свежую продукцию растениеводства, животноводства, пищевой промышленности республики, в том числе капусту, картофель, морковь, свеклу, мясо, рыбу, молочную продукцию, мед, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты.