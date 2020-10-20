20 октября 2020, 22:00
Общество

Олений гарем, бессилие Роскомнадзора и сельхозярмака. Картина Дня

События в мире, России и Карелии от портала «Петрозаводск говорит» за вторник, 20 октября

У северных оленей начался гон, в госпитале для ветеранов войн скончалась от COVID-19 жительница Петрозаводска, «РЖД» организует прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Питкярантой – главные новости дня в обзоре портала «Петрозаводск говорит».

– Бог не без милости, казак не без счастья... Пока фермеры страдают от дефицита земли, чиновники говорят, что ее некуда девать и предлагают отдавать ее без аукциона священнослужителям и казакам. Журналист нашего портала Антонина Кябелева попыталась выяснить, «откуда ветер дует»? Существует ли у религиозных организаций и казачьих обществ потребность и желание заниматься сельскохозяйственным трудом?

– У лесных северных оленей сейчас пора спаривания. Во время гона вокруг одного самца собираются несколько самок с детенышами и без, образуют настоящие гаремы. Глава семейства следит за своим гаремом и не дает ему разбежаться. Его можно понять – рядом бродят другие самцы, которые не прочь переманить самок к себе. Да и некоторые легкомысленные самочки могут сбежать к сопернику. Смотрим красивые фотографии из заповедника «Костомукшский».

Фото из группы Заповедник «Костомукшский»

– Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 70 человек. Из этого числа заболевших – 55 человек, из них 3 имеют симптомы средней тяжести. В госпитале для ветеранов войн скончалась жительница Петрозаводска 1935 года рождения, женщина имела хронические сопутствующие заболевания, сообщает карельский оперштаб.

Стала известна реакция Роскомнадзора на голые фото дочери Дмитриева. Проверить снимки ребенка, опубликованные на федеральном телеканале, попросил уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев. Добавим, что омбудсмен просил руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций удалить фотографии несовершеннолетней потерпевшей.

– Компания «РЖД» в пилотном варианте организует прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Питкярантой. Беспересадочные вагоны будут курсировать между городами со 2 по 11 января 2021 года. Если это направление будет пользоваться популярностью у пассажиров, маршрут станет регулярным. Кроме того, с 26 декабря авиарейсы между столицами России и Карелии станут ежедневными. Дополнительные полеты из Петрозаводска в Москву будут выполнять лайнеры авиакомпании «S7 Airlines». Рейсы, которые выполнят самолеты «Embraer-170», рассчитанные на перевозку 78 пассажиров, будут осуществляться четырежды в неделю – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Фото train-photo.ru

– С 23 октября по 1 ноября на Ярмарочной площади Петрозаводска (ул. Инженерная) пройдет сельскохозяйственная ярмарка карельских производителей. Торговая площадка будет работать ежедневно с 9.00 до 17:00. В пятницу ярмарка откроется с 11:00. Карельские товаропроизводители представят жителям и гостям города качественную и свежую продукцию растениеводства, животноводства, пищевой промышленности республики, в том числе капусту, картофель, морковь, свеклу, мясо, рыбу, молочную продукцию, мед, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты.

Фото с сайта gtrk-saratov.ru
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