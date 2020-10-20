Авиарейсы между Петрозаводском и Москвой станут ежедневными

С 26 декабря авиарейсы между столицами России и Карелии станут ежедневными. Дополнительные полеты из Петрозаводска в Москву будут выполнять лайнеры авиакомпании «S7 Airlines», сообщает Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК

Рейсы, которые выполнят самолеты «Embraer-170», рассчитанные на перевозку 78 пассажиров, будут осуществляться четырежды в неделю – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Вылет из аэропорта Домодедово в 12:20, прилет в аэропорт Петрозаводска в 14:05. Обратный рейс вылетает в 14:50 и приземляется в Москве в 16:35.

При этом авиакомпания «Победа» также продолжит перевозки пассажиров по авиамаршруту «Москва – Петрозаводск» на воздушных судах «Boing – 737» четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. По воскресеньям вылет из Внуково в 10:00, прилет в аэропорт Петрозаводска в 11:45. Обратный рейс вылетает в 12:15 и приземляется в Москве в 13:50. Таким образом, с 26 декабря столицы России и Карелии будут связаны ежедневными авиарейсами.

Напоминаем, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией действует положение об обязательном ношении масок и перчаток в самолетах. В средствах индивидуальной защиты необходимо оставаться на протяжении всего полета.