Олени в Калевальском районе собрали гаремы и начали спариваться

У лесных северных оленей сейчас пора спаривания. Во время гона, как это еще называется, вокруг одного самца собираются несколько самок с детёнышами и без, образуют настоящие гаремы, сообщает заповедник «Костомукшский».

На прошлой неделе Юрий Красовский, старший научный сотрудник заповедника, наблюдал за таким гаремом в национальном парке "Калевальский".

Глава семейства следит за своим гаремом и не даёт ему разбежаться. Его можно понять: рядом бродят другие самцы (их ещё называют быками), которые не прочь переманить самок к себе. Да и некоторые легкомысленные самочки могут сбежать к сопернику. Поэтому глава гаремной группы всё время настороже.

Именно во время гона оленей научные сотрудники получают много информации: сколько самок и самцов на территории, какого они возраста и как много телят выжило за год.

Фото из группы Заповедник «Костомукшский»