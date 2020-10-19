В Карелии хотят отдать церкви и казакам сельхозугодья без аукциона

Текст: Антонина Кябелева

15 октября на заседании карельского парламента в первом чтении был принят законопроект, разрешающий без аукциона предоставлять земли сельскохозяйственного назначения религиозным организациям и казачьим обществам. В приложении к документу перечислены муниципальные образования, где разрешается подобная передача земли. В него попала вся Карелия, за исключением Петрозаводска и Костомукши, где нет сельхозугодий.

Первая «презентация» новой законодательной инициативы главы РК состоялась на парламентском комитете по экономической политике. Министр имущественных и земельных отношений РК Янина Свидская объяснила необходимость раздачи земли религиозным организациям и казачьим обществам желанием развивать сельскохозяйственное производство и переизбытком сельхозугодий.

- У нас достаточно большой запас земли сельхозназначения, который не используется для сельхозпроизводства. Мы это все выявили, проанализировали действующее федеральное законодательство и возможности предоставления, а также опыт других регионов,

- объяснила Свидская.

Министр подтвердила, что земли в обход процедуры торгов будут выделяться в аренду только для сельскохозяйственных целей. Но вынуждена была признать, что через три года у арендатора появляется право выкупить участок, и он может стать собственником земли. Янина Свидская не смогла вспомнить, чтобы религиозным организациям раньше выделялись земли для ведения сельского хозяйства. Видимо, за ненадобностью. Министр настаивала, что благодаря принятию данного законопроекта свободные земли будут вовлекаться в оборот, а казна получит деньги за аренду земельных участков.

Документ вызвал у некоторых депутатов плохо скрываемое недоумение. Процедуру передачи земли в обход аукциона организациям, имеющим весьма отдаленное отношение к сельскому хозяйству, назвали «косоватой»» и предложили организовать широкое общественное обсуждение законопроекта. Мы решили сделать первый шаг в этом направлении.

Прежде всего мы попытались выяснить, «откуда ветер дует»? Существует ли у религиозных организаций и казачьих обществ потребность и желание заниматься сельскохозяйственным трудом? Мы обратились в несколько религиозных организаций, где даже не слышали о законодательной инициативе. В петрозаводском Евангелическо-лютеранском приходе Святого Духа сказали, что о подобной законодательной инициативе не знают, и никаких планов, связанных с сельским хозяйством, у них нет.

В Петрозаводской и Карельской епархии Русской Православной Церкви тоже впервые о законопроекте услышали от журналиста. В ответ на официальный запрос мы получили следующий ответ:

- Православные монастыри и сельские приходы в Карелии традиционно занимались и занимаются сельским хозяйством. Сейчас есть этому хорошие примеры. По нашему мнению, каждый человек, желающий работать на земле, заниматься сельским хозяйством, должен получать всяческую поддержку от государства.

Фактически в епархии предлагают распространить господдержку на всех желающих взяться за обработку земли. Но очевидно, что каких-то конкретных инвестиционных проектов, связанных с законодательной инициативой карельского губернатора, в Петрозаводской и Карельской епархии пока не созрело.

В Отдельском казачьем обществе РК не смогли дать оперативный комментарий, но там тоже оказались не в курсе открывающихся земельных перспектив.

Хозяйка фермерского хозяйства «Бесовецкое» Ксения Сосункевич предположила, что этот закон «под кого-то делается».

- Я - фермер, но испытываю лютую нехватку земли. У меня вокруг 4 тысячи гектаров, а используется только 300 гектаров. И этот вопрос абсолютно никак не решается. Земли сельхозназначения в республике есть, но они не изымаются у тех, кто их не использует.

Если бы благодаря этому закону стали изымать земли у недобросовестных пользователей, то, может быть, это пошло бы всем на пользу.

Нужно понять, а занимаются ли религиозные организации в Карелии сельским хозяйством и нужна ли им помощь? Интенсивное сельское хозяйство связано с приобретение дорогостоящей техники. Требуется миллионов десять-пятнадцать, чтобы обработать 10-15 гектаров. Должны быть какие-то конкретные проекты с указанием, какие площади они хотят освоить. Автоматически возникает вопрос, где они будут брать технику, где источники финансирования? Если передать церкви 10 тысяч гектаров, а у церкви нет ни планов развития, ни плана финансирования, то реально возникают вопросы. А если потом церковь переведет землю под ИЖС и реализует ее? У нас ведь ничего просто так не бывает, - сказала Ксения Сосункевич.

Фермер из Сортавалы Сергей Сапега признался, что не понимает действия карельского правительства:

- Я против того, чтобы церковь и казачьи общества получали без торгов землю. Казачьих обществ очень много, но они только показухой занимаются. Зачем им землю без аукциона давать? Чтобы они базу отдыха построили? Ну выпустят они одну овечку в поле, а вокруг домики будут стоять?

Почему я должен шесть лет биться головой об стенку, чтобы получить землю, а кому-то она будет предоставляться без торгов?

Между прочим у меня больше 700 кур, 400 кроликов, есть гуси, козы, свиньи, и вся живность на четырех сотках. Я с 2015 года пытаюсь получить землю в 26 километрах от Сортавалы. Мне опять отказы пришли, якобы там нельзя выделять землю. Пока я бьюсь, на этом месте другому уже выделили 25 соток. Я многодетный отец, но мне не получить землю. Денег на лапу я никому давать не буду. Мне кажется, что государство должно выделять землю без аукциона фермерам, а не церкви. А то получается, что землю мне не дают, а содержать живность, не имея участка, очень дорого. Сейчас мне придется половину скотины перебить, по-другому не выжить.

Такое ощущение, что в правительстве не очень понимают, что делают.

У меня есть живность, есть трактора, есть машины, но нет земли. И не сдвинуться с мертвой точки. У меня нет столько времени, чтобы бегать по кабинетам и плакаться. Поддержки я никакой не чувствую, - говорит фермер.

Год назад Ольга Анатольевна, проживающая в Питкярантском районе, вынуждена была оставить занятие фермерством. Она уверяет, что с каждым годом фермерам становится все труднее.

- Я не верю, что религиозные организации и казачьи общества поднимут в Карелии сельское хозяйство. Посмотрите, сколько совхозов в Карелии загубили! А ведь нам обещали поддержку. В результате ежемесячную субсидию на молоко и на мясо отменили, оставив только выплату на поголовье раз в год, и только тем, у кого открыто фермерское хозяйство. У нас в Питкярантском районе многие держали коров, бычков, и на этом жили. Но в последние пару лет все пришло в упадок. А с этого года и вовсе условием получения субсидии является увеличение поголовья коров или надоя молока. Сначала нужно с минсельхозом заключить соглашение, собрать пакет документов, а в конце года отчитаться.

В этом году можно было подать заявление на субсидирование до 31 августа. Но неожиданно прием документов закрыли 5 августа, объяснив фермерам, что в минсельхозе закончились деньги. Это нормально? Как фермеру узнать, что там в минсельхозе происходит?

Получается, кто не успел, тот опоздал. Никто не учел, что была пандемия, у нас город был два месяца закрыт, никаких справок не выдавали. Фермерам в связи с пандемией никакой поддержки вообще не оказали. А ведь они тоже пострадали.

Вместо того чтобы придумывать странные законы, которые к развитию сельского хозяйства не имеют никакого отношения, лучше бы внимательно присмотрелись к тому, что в реальности происходит с поддержкой фермеров. Ведь с каждым годом все хуже и хуже, - рассказала Ольга Анатольевна.

Генеральный директор АО «Эссойла» Насиб Абдуллаев считает, что если люди действительно хотят заниматься сельским хозяйством, то им, конечно, нужно предоставлять землю.

- Хоть казачьим обществам, хоть религиозным организациям, хоть фермерам. Самое главное, чтобы они действительно занимались делом. В Карелии много земель, которые не вовлечены в оборот. Я бы выдавал земли всем желающим, кто действительно намерен заниматься сельским хозяйством. Но человек должен предоставить, как это модно говорить, «дорожную карту», доказав, для чего ему нужна земля, - сказал Абдуллаев.

Депутат ЗС РК Александр Федичев поддержал своих коллег, выразивших сомнения по поводу необходимости предоставления сельхозкгодий религиозным организациям и казачьим обществам в обход аукционных процедур. В мотивацию, что этот закон активизирует развитие сельского хозяйства, Федичев не верит.

- Боюсь, что настоящую мотивацию мы не узнаем. У меня такое впечатление, что этот закон делается под что-то очень конкретное и не очень прозрачное. Но нам об этом никто не скажет, - заметил депутат.

По его мнению, в Карелии сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, тысячи гектаров полей стоят брошенные и никому не нужные, а, с другой, фермеры испытывают острейший дефицит земли, но не в силах пробить бюрократические стены, надежно отделяющих их от предмета труда.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он не содержит коррупциогенных факторов, то есть условий для возникновения коррупции. Откровенно говоря, у меня такой уверенности нет. Ведь когда не понимаешь истинных мотивов нововведения по раздаче земельных участков, но точно знаешь, что к официальной версии они не имеют никакого отношения, то на ум приходят только те самые факторы, которые все ярче расцветают в современной России.