В Петрозаводске откроется еще одна сельскохозяйственная ярмарка

С 23 октября по 1 ноября на Ярмарочной площади Петрозаводска (ул. Инженерная) пройдет сельскохозяйственная ярмарка карельских производителей, сообщает Министерство сельского и рыбного хозяйства РК.

Торговая площадка будет работать ежедневно с 9.00 до 17.00. В пятницу ярмарка откроется с 11.00.

Карельские товаропроизводители представят жителям и гостям города качественную и свежую продукцию растениеводства, животноводства, пищевой промышленности республики, в том числе капусту, картофель, морковь, свёклу, мясо, рыбу, молочную продукцию, мёд, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты.

В работе ярмарки примут участие более 40 хозяйствующих субъектов: предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) и форелевые хозяйства, пчеловоды.

При посещении ярмарки жителей просят обратить внимание на необходимость наличия средств индивидуальной защиты.

Для обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия организаторы ярмарки уделят особое внимание соблюдению санитарных норм и требований Роспотребнадзора, а также ограничений в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе с учетом распоряжения Главы Республики Карелия от 12.03.2020 года №127-р.

Фото с сайта gtrk-saratov.ru