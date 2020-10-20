«Чиновничий подход»: качество питания в больницах не проверяется

Текст: Георгий Чентемиров

Карельские власти почти не в состоянии контролировать качество питания в медицинских учреждениях. Так полагают депутаты Законодательного собрания, и это же подтвердила руководитель регионального Роспотребнадзора. В итоге – жалобы на питание и вопросы, связанные с расходованием казенных денег.

Об этом говорилось на внеочередном заседании парламентского комитета по здравоохранению. Инициировал его депутат Андрей Мазуровский. Он сообщил, что в его распоряжении – несколько жалоб от пациентов, недовольных качеством питания в стационарах.

По мнению депутата, одна из причин – перевод этой сферы на аутсорсинг: обеды для этих учреждений готовят частные компании. Контракты они выигрывают на торгах. Что любопытно, больницы, которые кормят пациентов «на стороне», почти сплошь расположены в Петрозаводске, а в районах приходится обходиться своими силами.

– Я не против аутсорсинга, но качество питания в этих местах критики не выдерживает, – отметил Андрей Мазуровский.

В министерстве здравоохранения считают, что аутсорсинг для медицинских учреждений крайне выгоден. Нет затрат на содержание штата сотрудников, на коммунальные услуги, на хранение продукции, покупку специального оборудования и так далее. О том, что всё это входит в итоговую стоимость услуг сторонних компаний, чиновники как будто забывают. К слову, затраты на организацию питания с каждым годом растут, но это, по данным министерства, связано с ростом цен на продукты.

Андрей Мазуровский расспросил представителя Минздрава, как именно контролируется качество еды, поставляемой в учреждения. Тот сообщил, что уполномоченные лица в больницах берут суточные пробы, осуществляют лабораторный контроль, следят за соблюдением «калоража» (питательности блюд) и так далее.

– Другого ответа я не ожидал, – заметил депутат. – Можно ведь все нужные ингредиенты до грамма положить, но есть будет невозможно… Это чисто чиновничий подход.

Андрей Мазуровский предложил министру или его подчиненным прийти в какую-нибудь больничную столовую и пообедать там. Только делать это нужно без предупреждения. Сотрудник Минздрава с возмущением ответил, что он так и делал. И да, иногда подрядчиков ловят на изготовлении несъедобной пищи.

– Если совсем плохо, мы запускаем процедуру расторжения. Мы так и сделали в детской республиканской больнице, и сейчас там нареканий нет, – сообщил чиновник. Он при этом посетовал, что лабораторная проверка еды стоит 20 тысяч рублей, и проводить это регулярно возможности нет.

Для борьбы с бракоделами Минздрав предложил создать целое учреждение (!) или хотя бы отдел, который бы занимался проверкой качества питания для стационаров.

Минздрав видит и другие пути выхода из сложившейся ситуации. Например, заключить концессионное соглашение с юридическим лицом, чтобы передать ему недвижимость для оказания услуг по питанию. Это позволит централизовать оказание услуги и, по мнению чиновников, отсечет недобросовестных поставщиков из других регионов.

– В последнее время на торги заявляются компании из Красноярска, Выборга. Сбивают цену, и какое тогда будет качество продуктов? – задается вопросом представитель министерства.

Непонятно, впрочем, почему чиновники так надеются, что местные компании, в отличие от «залетных», будут работать качественно (тем более – на монопольных условиях). Тот факт, что контроля не хватает, признается и Роспотребнадзором. Причем речь идет именно о ситуации, когда пищу готовят сторонние фирмы.

– В части контроля аутсорсинг для нас практически закрыт, – рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Котович. – Это средний и малый бизнес, и мы его практически не контролируем. Когда были надзорные каникулы, они не попадали в наше поле зрения.

Поэтому регулярных проверок не было, и проводиться они не будут. Проверки этих организаций мы проводим только тогда, когда есть плохие ситуации, вспышки заболеваний, вот тогда мы до них добираемся,

– заявила Людмила Котович.

Парадокс: даже в ходе проверки медицинского учреждения изучить работу подрядчика невозможно – это другое юридическое лицо. Людмила Котович сообщила, что когда до проверки все же доходит, «вопросов становится очень много». Например, вот такие.

– Лечебные учреждения, сдавая в аренду помещения пищеблоков, полностью отдают их на откуп. И на этих площадях они могут готовить пищу не только для учреждения, но и в коммерческих целях.

По словам Котович, такую ситуацию они обнаружили в доме-интернате для ветеранов на Комсомольском проспекте и в Перинатальном центре. Доказать факты злоупотреблений трудно, но можно.

Кстати, одна из жалоб, имеющихся в распоряжении Андрея Мазуровского, касается именно дома-интерната на Кукковке.

- Все брошено на откуп и не контролируется!

– констатировал депутат.

Он отметил, что, по сути, проблема касается не только больниц, но также школ и детских садов. Причина, как водится, в антимонопольном законодательстве, благодаря которому на аукционы часто заявляются недобросовестные предприниматели.

– Это неправильная логика: кто дешевле, тот и прав. Давайте на уровне России этот вопрос поднимать, – предложил Мазуровский. С ним согласился депутат Виктор Степанов.

– Нельзя мост построить за миллион, если он стоит два. Но находятся желающие отрубить кусочек предоплаты и исчезнуть. Если мы не увеличим финансирование здравоохранения, проблемы будут оставаться.

Депутат ЗС и главный врач Первой поликлиники Михаил Стоцкий отметил, что закон защищает недобросовестных подрядчиков, которые не боятся ни штрафов, ни санкций. Чтобы переломить ситуацию, нужны изменения в федеральном законодательстве. До тех пор Минздраву предложили унифицировать аукционную документацию и контракты, рассмотреть возможность централизованных закупок. А Андрей Мазуровский потребовал организовать рабочую встречу на тему питания и усилить депутатский контроль. /Фото: pixabay.com/ru