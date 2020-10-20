Почти 1,5 миллиарда предусмотрено на ковидные выплаты медикам Карелии

В Карелии на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом и лицами из групп риска, предусмотрено 1380,3 млн рублей. Из них – 857 миллионов федеральные средства, а 523,3 миллиона – из бюджета республики.

По данным Минздрава Карелии, по состоянию на 15 октября расходы из средств федерального бюджета на федеральные выплаты медработникам составили 750 миллионов. За апрель-сентябрь федеральные выплаты были произведены в полном объеме.

Медработникам также предусмотрены региональные доплаты. По сообщению министерства, расходы медицинских организаций на региональные выплаты за апрель-сентябрь составили 510,2 млн рублей. Получателями выплат за сентябрь стали 5050 человек. (фото на главной realnoevremya.ru)