Неожиданная смерть, странный вердикт и массовое заражение. Картина дня

В Петрозаводском президентском кадетском училище выявлен очаг COVID-19, ушли из жизни известный в Карелии музыкант и врач БСМП, бесплатные автобусы свяжут крупные районы Петрозаводска с сельхозярмаркой на улице Инженерной – главные новости дня в обзоре портала «Петрозаводск говорит».

– В Костомукше рассмотрено уголовное дело предпринимателя Юрия Паншина. Мужчина обвинялся в том, что насмерть забил своего друга молотком. Сторона защиты настаивала на том, что убийство совершено при превышении пределов необходимой обороны. Присяжные, рассмотрев дело, посчитали вину местного бизнесмена недоказанной. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, такой вердикт – оправдательный, но судья городского суда посчитал его обвинительным. В результате бизнесмен отправлен под стражу до вынесения приговора. Подробности читайте в материале нашего корреспондента Георгия Чентемирова.

– В Петрозаводском президентском кадетском училище 175 учащихся заразились COVID-19. У 166 воспитанников симптомов заболевания не выявлено. 15 заболевших кадетов переведены в инфекционную больницу вне стен училища. Еще четверо помещены в местный лазарет. Кроме того, в республике вновь на карантин отправлены несколько классов и групп в техникумах из-за угрозы распространения COVID-19. Добавим, что в целом по Карелии среди всего населения за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 117 человек. Из этого числа заболевших – 98 человек, из них 27 имеют симптомы средней тяжести, один человек в крайне тяжелом состоянии.

– Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров спустя несколько дней после аварии на Белопорожских ГЭС изменил свое мнение относительно экологических последствий прорыва дамбы. По его словам, не менее 600 литров трансформаторного масла попало в воду. Масштаб и количество нефтепродуктов, попавших в реку, уточняется.

– Поиск двух мужчин 1970 года рождения, пропавших 17 октября во время рыбалки на озере Верхнее Падозеро, по состоянию на 27 октября безрезультатен. На данный момент полностью осмотрена с воды береговая линия озера, обнаружена лодка пропавших. Подняты сети рыбаков (в противоположной от лодки стороне озера). Мужчины не обнаружены.

– Сегодня стало известно о смерти народного мастера традиционных художественных промыслов и ремесел Карелии Дмитрия Демина. По имеющейся у нас информации, несчастье произошло, когда Дмитрий Демин вышел на прогулку с собакой. Пес резко дернул, музыкант упал и ударился головой о камень. Возможно, это привело к скоропостижной кончине петрозаводчанина. Скоропостижно ушел из жизни и врач Больницы скорой медицинской помощи Николай Шестаков. Причины его смерти не называются. Он работал врачом-урологом хирургического отделения №1 БСМП, был председателем профсоюзного комитета больницы.

– С 29 октября по 1 ноября будут организованы бесплатные автобусы из крупных микрорайонов Петрозаводска – Древлянки, Кукковки и Ключевой – на сельскохозяйственную ярмарку, проходящую на улице Инженерной. Автобусы будут курсировать трижды в день. Предусмотрены остановки по маршруту следования. Расписание, а также об особой продукции, которой будут торговать на ярмарке, читайте здесь.