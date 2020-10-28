Бесплатные автобусы будут курсировать по Петрозаводску

С 29 октября по 1 ноября будут организованы бесплатные автобусы из крупных микрорайонов Петрозаводска - Древлянки, Кукковки и Ключевой - на сельскохозяйственную ярмарку, проходящую на улице Инженерной.

Автобусы будут курсировать трижды в день. Предусмотрены остановки по маршруту следования. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Кроме того, по многочисленным просьбам покупателей на ярмарке организованы специальные «мясные дни», когда можно приобрести свежую продукцию животноводческих хозяйств. Так 30 октября ее привезет совхоз «Аграрный», 31 октября - племенное хозяйство «Ильинское» и племсовхоз «Мегрега», а 31 октября и 1 ноября - фермерское хозяйство Татьяны Сулим.