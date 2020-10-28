Скончался врач БСМП Петрозаводска Николай Шестаков

В Петрозаводске умер врач Больницы скорой медицинской помощи Николай Шестаков. Об этом сообщила официальная группа медицинского учреждения во «ВКонтакте».

Причины смерти Николая Шестакова не называются. Он работал врачом-урологом хирургического отделения №1 БСМП, был председателем профсоюзного комитета больницы.

Прощание с медиком состоится 30 октября с 12 до 13 часов в траурном зале на улице Вольной, 4.