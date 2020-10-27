В Карелии суд проигнорировал оправдательный вердикт присяжных

Текст: Георгий Чентемиров

В Костомукше суд отправил под стражу предпринимателя Юрия Паншина, который два года назад забил молотком своего близкого друга. Мужчину обвинили в убийстве, однако присяжные не признали его виновным в совершении умышленного злодеяния. А суд, по мнению адвоката Константина Кибизиова, позицию присяжных отверг — и оправдательный вердикт превратил в обвинительный.

Кошмарная история произошла в марте 2018 года. Обвиняемый – известный в городе коммерсант Юрий Паншин. У него свое кафе, бензоколонка. И был у него друг – дальний родственник Рамиль Ахмеев, с которым у них были очень тесные отношения. Они проводили вместе время, встречались семьями, отмечали праздники. В 2018 году Рамиль Ахмеев позвал Паншина и еще нескольких друзей обмывать машину. Всё это превратилось в грандиозную пьянку, которая закончилась в одном из баров Костомукши.

В баре Ахмеев стал вести себя агрессивно. Ударил одного посетителя, ударил другого (их потом допрашивали в ходе судебного следствия). В конце концов напал и на Паншина. Тот от него отбился, сел в такси и уехал домой. На записи с камер наблюдения видно, что в дом Паншин попал с большим трудом, поскольку был невероятно пьян. Например, долго не мог сообразить, как войти в квартиру, и барабанил в дверь.

Спустя некоторое время, глубокой ночью, туда же приехал Ахмеев. Паншин пустил друга внутрь своего жилища. А спустя несколько часов позвонил супруге и заявил, что Рамиль на него напал. И что он, защищаясь, убил своего товарища.

Как установило следствие, Юрий Паншин нанес своему родственнику десятки ударов молотком. Прихожая была залита кровью. Первоначально уголовное дело возбудили по факту умышленного убийства, и Паншин закономерно был арестован.

При этом подозреваемый с самого начала говорил, что Ахмеев на него напал и даже пытал. Ему, конечно, никто не верил. Но в июле 2018 года в телефоне погибшего обнаружилось видео. Оказывается, Ахмеев снимал, как он издевается над Паншиным!

Записи есть в распоряжении редакции. Адвокат Паншина происходящее называет пытками. Ахмеев действительно измывается над своей жертвой. Предприниматель лежит на полу в прихожей, он мертвецки пьян и сопротивляться не может. Ахмеев нажимает ему на спину, отчего Паншин кричит. Потом заламывает ему руку, отчего Паншин кричит еще громче. Ахмеев зачем-то расспрашивает своего друга о его возрасте, а услышав неверные ответы, усиливает издевательства. "Слаб ты, Юра", - насмешливо резюмирует Ахмеев, прерывая пытки.

– Когда это видео нашли, следственный комитет переквалифицировал обвинение на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Эта квалификация устраивала всех, в том числе и супругу Ахмеева – она, посмотрев видео, сама ужаснулась тому, что делал ее муж. Паншина выпустили под подписку о невыезде, – рассказывает адвокат Константин Кибизов.

Однако такая статья не устроила костомукшского судью, к которому попало уголовное дело после расследования. Он посчитал, что Юрий Паншин не просто оборонялся, а совершил более тяжкое преступление. Эту позицию поддержал и Верховный суд Карелии.

Дальше были многочисленные юридические мытарства. Паншину снова инкриминировали умышленное убийство, но даже прокуратура с этим не согласилась. В конце концов, предпринимателя в Костомукше признали виновным в превышении пределов необходимой обороны. А подсудимый уже и в СИЗО посидел, и под домашним арестом – все это зачлось, и в результате после приговора он был освобожден от дальнейшего отбывания наказания.

Потерпевшая сторона обжаловала это решение в Верховном суде. И судья Алла Раць вернула это уголовное дело обратно. Она тоже посчитала, что Паншину инкриминировали неправильную статью, и что его нужно судить за более тяжкое преступление. Дело снова ушло в Следственный комитет, а потом – снова в суд Костомукши.

Учитывая характер преступления, сторона защиты настояла на суде присяжных. Несколько дней назад присяжные сказали свое слово.

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– По сути, присяжным надо было ответить на три вопроса: виноват ли Паншин в убийстве, совершил ли он убийство при превышении необходимой обороны, либо эта оборона была необходимая? – объясняет адвокат Константин Кибизов. – Однако вопросы были сформулированы так, что разобраться с ними трудно даже юристу…

Журналист «ПТЗ говорит» внимательно изучил вопросы, поставленные перед присяжными. Первый: доказано ли, что Ахмееву нанесены смертельные травмы, то есть что имел место сам факт преступления? Разумеется, да. Второй: доказано ли, что нанес их Паншин в ходе ссоры из личных неприязненных отношений? Предприниматель не скрывал, что смерть другу причинил именно он. Но сделано это в было в ходе обороны.

В результате присяжные на второй вопрос – об умышленном убийстве – единодушно ответили, что данный факт не доказан. Кибизов полагает, что это означает вынесение оправдательного вердикта. Собственно, так сказано и в уголовно-процессуальном кодексе: «Оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицательный ответ на любой из основных вопросов проголосовало не менее трех присяжных заседателей»...

Однако суд, похоже, читает законы как-то иначе.

– Судья посчитал, что вердикт – обвинительный. В результате Паншину изменили меру пресечения, арестовали его в зале суда. Я скинул этот вердикт всем коллегам: думал, может я чего-то не понял? Мне коллеги ответили в один голос, что я прав…

– рассказывает адвокат.

Сейчас Юрий Паншин находится в Сегеже, в СИЗО. Приговор предпринимателю еще не вынесен, это будет сделано в ноябре. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы за то, что насмерть забил человека, который ломал ему руки, снимая это на камеру. Адвокат Кибизов задается вопросом: до каких пор Паншин должен был терпеть издевательства, чтобы его не обвиняли в убийстве? Как показывает практика, ответ на этот вопрос в России один: до смерти. //Фото на главной странице: pixabay.com/ru