В Петрозаводске отремонтируют детские площадки

В Петрозаводске отремонтируют поломанное оборудование на детских площадках, а также поврежденные тренажеры и скамейки. Основные работы запланированы на ноябрь.

По сообщению городской администрации, сотрудники ООО «Онего-Строй» покрасила около трех десятков скамеек на Онежской набережной. На Левашовском бульваре демонтируют старые и установят новые скамейки.

В ходе ремонта детских площадок подрядчик частично снесет и заменит аварийное оборудование - песочницы, карусели и прочие элементы. На площадках вместо качелей с жесткой сцепкой установят качели с гибкой.

Новую детскую площадку смонтируют на Каменноборской аллее. Полностью заменят старые элементы на новые в Сулажгоре, в районе домов № 8 и № 17 на улице Дружбы. (фото пресс-центр администрации города)