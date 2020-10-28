«Вот и отремонтировали библиотеку…»

Текст: Татьяна Смирнова (Паблик «Отражение. Карелия»)

Фото: соцсети.

Социальные сети Сегежи всколыхнуло известие о пожаре в находящемся дольше срока на реконструкции здании библиотеки и краеведческого музея. Срок сдачи объекта – декабрь 2019, давно сорван. Случаен ли пожар?

Всего неделю назад жители Сегежи рассказали нашему паблику о затянувшейся реконструкции одного из старинных зданий города бумажников, построенного в 1939 году одновременно с ЦБК, где последние сорок лет располагались библиотека и краеведческий музей. Судьба постройки волновала многих. По планам правительства Карелии реконструкция должна была начаться 30 мая 2019 года и закончиться в декабре того же года, но случилось по-Черномырдински: «Никогда такого не было, и вот – опять».

«Пару дней назад получили из минстроя Карелии ответ насчет библиотеки (планируется до конца года провести аукцион по поиску нового подрядчика), а сегодня библиотека уже горит...»,

– написали сегежане «В Контакте» с явным подтекстом: а случаен ли пожар, ведь на этом злополучном объекте не обошлось без криминала, а огонь все спишет?

«Факт крупного мошенничества выявила прокурорская проверка в отношении реконструкции здания библиотеки в Сегеже, – сообщили в апреле этого года СМИ со слов пресс-службы прокуратуры Карелии. – Выяснилось, что муниципальное бюджетное учреждение «Сегежская централизованная библиотечная система» заключило муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью (название которого прокуратура не указывает) на реконструкцию здания библиотеки. Согласно условиям договора, подрядчику был выплачен аванс в размере 15% стоимости выполнения работ. Однако в начале этого года контракт был расторгнут, строительные работы прекращены, а в ходе прокурорского обследования выяснилось, что отсутствует имущество библиотеки, которое подрядчик должен был закупить на выделенные авансовые деньги. В частности, речь идет о трех миллионах рублей, на которые, в том числе, должны были быть закуплены 93 внутренних и наружных двери. Проверка показала, что данное имущество на объект строительства фактически не поставлялось, его местонахождение неизвестно, факт его реального приобретения не подтвержден и вызывает объективные сомнения, поскольку доказательств этому не представлено».

Между тем, перед началом реконструкции, 19 июля 2019 года, глава Карелии Парфенчиков написал на своей странице «В Контакте»:

«Реконструкция административного здания муниципального бюджетного учреждения «Сегежская централизованная библиотечная система»: работы начаты. Ведется еженедельный контроль в соответствии с графиком работ».

Теперь накажут того, кто вел этот «контроль»? Вопрос, похоже, риторический.

Чуть ранее, 8 июля 2019 года, депутат ЗС РК от Сегежского муниципального района Андрей Рогалевич рассказал, каких усилий стоило добиться реконструкции – подготовительная работа по внесению объекта в список ФЦП к 100-летию Карелии велась несколько лет. «Одно из исторических зданий Сегежи, где располагаются Сегежская центральная районная библиотека и МБУ «Музейный Центр г.Сегежи» капитально отремонтируют, – сообщил депутат. – Начатая совместная работа тогда еще бывшей в статусе министра культуры Еленой Богдановой, зам. главы Сегежского муниципального района Еленой Антоновой и коллективами учреждений, принесла свои результаты. Учреждение было включено в федеральную программу с выделением соответствующего финансирования».

– В Сегеже сохранились уникальные здания с точки зрения архитектуры, среди них и нынешняя библиотека, – комментирует Андрей Рогалевич. – Ещё будучи депутатом горсовета Сегежи, просил, чтобы этот комплекс и жилые дома, построенные в стиле сталинского ампира, были отнесены к памятникам местного значения, имеющим непосредственное отношение к истории становления города, но добиться не удалось. Само здание библиотеки и музея – это бывшая кухня, оно строилась как объект, который должен был освободить советскую женщину от быта. Рядом стояла баня. Позднее, во время войны, там располагался госпиталь, как и в первой школе. Потом райком партии. Позднее размещались разные учреждения, и в итоге туда перевели музей и библиотеку. Я там работал. В 2011 году обползал здание «на брюхе» в должности замдиректора библиотеки…»

Примечательно, что после пожара администрация Сегежского района стала разыскивать через соцсети очевидцев, которые могут указать на неких подростков, которые якобы незаконно проникли на территорию реконструируемого объекта и подожгли здание изнутри. Граждане администрации ответили. С заднего двора уже год как снесена часть забора, и никто объект толком не охранял.

Вот что написали в обсуждении пожара жители Сегежи»:

«Поставлены пластиковые окна, и на этом всё! Крыша давно пришла в негодность: все текло вниз, и снег лежал в здании прошлой зимой…»

«…а ещё отпишутся, что там было материала на 3 крыши, 33 лестницы и 103 окна».

«Отличный способ списать 80 лямов, потраченных на эту «реконструкцию».

«И так было ясно, что не будет никакой реконструкции, что ж... Нашему музею пришла…»

«Безалаберно и безответственно. Действительно лучше бы совсем не трогали это здание. У нас делается все через жопу. Вот что теперь будет, и кто будет отвечать? А поджог, скорее, был умышленным. Необходимо, чтобы занялся след. комитет и возбудил (дело) против халатности и виновных лиц».

«Здание пережило страшные события, но не сможет выдержать варваров, пришедших во власть!»