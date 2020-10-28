Петросовет попросили отдать городской транспорт в руки правительства

Текст: Антонина Кябелева

28 октября в Петросовете состоялось совещание по вопросам развития городского транспорта, на котором, помимо депутатов и чиновников петрозаводской мэрии, присутствовали министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Сергей Щебекин и его заместитель Юлия Мизинкова. Руководитель Петросовета Александр Ханцевич не скрывал, что совещание инициировано главой РК Артуром Парфенчиков, который обратился в горсовет с просьбой обсудить вопрос о передаче полномочий по предоставлению услуг городского транспорта на региональный уровень.

В качестве причин, которые побудили Парфенчикова в очередной раз просить петрозаводских депутатов поделиться с республикой полномочиями, назывались и жалобы горожан на плохую работу городских автобусов, и некорректное поведение водителей, и длительные интервалы движения, и старый подвижной состав, и даже нарушение правил дорожного движения.

В обмен на полномочия карельский губернатор обещал реализовать в Петрозаводске проект модернизации общественного транспорта со сказочными условиями: полное обновление подвижного состава, использование экологически чистых видов топлива, регулируемые тарифы на проезд в общественном транспорте, исключающие необоснованное повышение стоимости проезда, и еще много всего хорошего.

Петрозаводские депутаты слушали текст обращения с явным недоверием. Глава РК пытается забрать у города общественный транспорт уже не в первый раз. Начинался этот процесс с ультимативных требований отдать полномочия и обещаний жесткого разговора, если этого не случится. На сей раз в карельском правительстве сменили тактику. С петрозаводскими депутатами вступили, как принято говорить, в конструктивный диалог.

Новую модель развития общественного транспорта Петрозаводска представила Юлия Мизинкова. Она говорила очень туманно. Петрозаводские депутаты долго не могли понять, как в министерстве представляют себе будущую систему общественного транспорта. Щебекину даже пришлось вмешаться, чтобы объяснить схему работы общественного транспорта в случае, если он попадет в руки республиканской власти.

- Приходит частник. Он приходит на условиях того, что транспорт у него есть… Мы заключаем контракт на услуги по перевозке. А транспорт его. Деньги за перевозку получаем мы. Не перевозчик, не водитель, который гоняется за всеми пассажирами по Петрозаводску, а именно мы получаем – или республика, или город,

- объяснил Сергей Щебекин.

В общих чертах будущая картина реформирования в министерстве представляется следующим образом. Транспортным компаниям будет предложено на условиях лизинга приобрести новые автобусы. Это станет своеобразным пропуском для работы на дорогах Петрозаводска. В карельской столице разработают новые маршруты движения общественного транспорта. Предполагается создать государственное казенное учреждение, которое будет проводить конкурсы, заключать с транспортными компаниями контракты и контролировать их работу. За работу на определенном маршруте компания будет получать строго фиксированную сумму, а вся наличность за проезд будет поступать в казенное учреждение.

- Будет уменьшаться количество нарушений правил дорожного движения перевозчиками, так как сейчас нарушения скоростного режима… происходят в погоне за пассажирами. В рамках работы по контракту в этом не будет необходимости, так как оплачивается по контракту работа по километражу проезда автотранспортных средств по маршруту,

- сказала Мизинкова.

По ее словам, заработает новая модель не раньше 2022 года, так как все транспортные компании необходимо предупредить об отзыве лицензий и прекращении с ними взаимоотношений как минимум за 180 дней, то есть за полгода.

Депутаты никак не могли понять, кому будет принадлежать новый транспорт, приобретенный в лизинг. Юлия Мизинкова уточнила, что за новый подвижной состав придется платить частным перевозчикам.

- Транспортные компании, выходя на работу по контракту, уже должны быть с заключенными лизинговыми договорами,

- пояснила заместитель министра.

В министерстве подсчитали, что новая транспортная модель будет ежегодно обходиться республиканской казне в 2,2 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на оплату услуг транспортных компаний. А что будет, если плата за проезд, которую будут собирать с пассажиров, не покроет этой суммы? Юлия Мизинкова согласилась, что в этом есть определенные риски. По ее словам, судя по опыту Твери, выручка от продажи билетов покрывает затраты бюджета примерно на треть.

Один из самых принципиальных вопросов - судьба ПМУП «Городской транспорт». Но о будущем троллейбусного управления, которое с трудом вписывается в предложенную схему, на совещании говорили очень мало. Юлия Мизинкова подтвердила, что сумме в 2,2 миллиарда рублей предусмотрено сохранение городского электрического транспорта, «но уже в более интересных и выгодных для него условиях». Она дала понять, что у троллейбусов нет в Петрозаводске конкурентов и поэтому городское предприятие без проблем могло бы продолжить работу.

Правда, остается очень много «белых пятен». С одной стороны, правительство настаивает на передаче в государственную собственность троллейбусного управления, а с другой, своего транспортного предприятия создавать не собирается. Троллейбусное управление фактически «повисает в воздухе». А для того чтобы быстро разорить предприятие, достаточно предъявить к подвижному составу ПМУП «Городской транспорт» жесткие условия. Оставшиеся 48 троллейбусов со степенью износа в 85% - это все, чем сегодня может похвастаться муниципальное предприятие. В процессе создания новой транспортной модели уничтожить его можно в два счета.

Петрозаводские депутаты об этом не говорили прямо, но явно давали понять, что новая транспортная модель вызывает у них серьезные опасения. Не известно, согласятся ли транспортные компании работать на новых условиях. Ведь им придется залезть в долги, чтобы приобрести новую технику, и одновременно лишится денежных потоков от пассажиров. А если не найдется желающих? Судя по ответам Щебекина и Мизинковой, с частными автоперевозчиками новую модель вообще никто не обсуждал.

Депутат Галина Васильева намекнула, что жалобы от населения льются мощным потоком по самым разным направлениям городской жизни, но правительство почему-то озаботилось именно общественным транспортом. Да так сильно, что вместо 100 миллионов рублей, которые сегодня идут в качестве субсидии троллейбусному управлению, развил мысль депутат Дьяконов, республиканская власть готова пожертвовать двумя с лишним миллиардами, только чтобы получить возможность «рулить» городским транспортом. Кстати, судя по состоявшемуся разговору, в карельской минфине пока еще не знают о перспективе в виде дополнительных 2,2 миллиарда рублей расходов. Ханцевич предложил в следующий раз выслушать представителей министерства финансов относительно выделения дополнительных миллиардов на городской транспорт.

В истории настойчивых попыток республиканской власти взвалить на себя дополнительные полномочия с дополнительным финансовым обременением главный вопрос – это мотивация. Откуда столь странная жертвенность? Конечно, чисто теоретически ее можно объяснить заботой о петрозаводчанах. Но в чистую теорию я давно перестала верить. У меня есть две версии, которые, впрочем, не исключают друг друга.

Во-первых, давно ходят разговоры о том, что территория троллейбусного управления приглянулась группе близких к губернатору бизнесменов, которые хотели бы развернуть в районе Октябрьского проспекта жилищное строительство. Мешает муниципальное предприятие, которое при создании новой транспортной модели можно случайно «потерять».

Во-вторых, не секрет, что часть автобусных перевозок, которые, действительно, работают плохо, часто «в черную», находится под контролем группы петрозаводских депутатов. Финансовое ослабление этой бизнес-группы, с которой у карельского правительства так и не сложились отношения, тоже может стать целью, легко достижимой путем разрушения существующей системы пассажирских перевозок. Главное, чтобы после завершения этого реформирования, у петрозаводчан осталось на чем передвигаться по карельской столице.

Депутаты Петросовета решили создать рабочую группу и собраться в следующий раз 11 ноября. Александр Ханцевич убежден, что торопиться не стоит, а транспортное будущее карельской столицы лучше обсудить с самими горожанами.