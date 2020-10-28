Очередную группу гаражей снесут в Петрозаводске

В Петрозаводске под снос отправлены очередные гаражи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Так, в ближайшее время будут демонтированы четыре гаража, расположенные на улице Куйбышева. Они должны быть убраны с территории до 13 ноября.

Мэрия предупредила владельцев незаконно установленных построек о сносе путем размещения на них извещений. Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска