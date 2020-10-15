Некомфортная среда, гибель девочки и магнитная буря. Картина дня

Мэрия расторгает договоры с нерадивыми подрядчиками, сотрудников Министерства культуры Карелии переводят на дистанционную работу из-за коронавируса, Росгидромет пугает жителей России и Карелии магнитными бурями, – главные новости дня в обзоре портала «Петрозаводск говорит».

– Подрядчики в Петрозаводске вместо комфортной создали некомфортную городскую среду. В 2020 году Карелия получила из федерального бюджета беспрецедентно большую сумму на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» – около 175 миллионов рублей. Почти половина этих денег была направлена на благоустройство дворов и общественных территорий карельской столицы. Журналисты нашего издания побывали в трех городских парках, которые попали в федеральную программу. Оказалось, что рабочих и след простыл, а вместо комфортной среды царит грязь и запустение. Мэрия Петрозаводска в одностороннем порядке расторгла договор с компанией «ЕвроМодуль» из Санкт-Петербурга, которая сорвала благоустройство трех общественных территорий в карельской столице – Соломенского парка, Приозерного парка и парка в районе СКЗ – и обещала направить сведения о ней в прокуратуру и в антимонопольную службу.

Фото Антонины Кябелевой

– В Карелии поставлен очередной рекорд по количеству заразившихся COVID-19 человек. За сутки в республике диагностирован еще 121 случай коронавируса. Из этого числа заболевших – 95 человек, из них 31 имеет симптомы средней тяжести. Плюс зафиксирован еще один летальный исход: ушла из жизни жительница Петрозаводска 1944 года рождения. Школьников, учащихся колледжей и студентов массово отправляют на дистанционное обучение. Болеют коронавирусом и чиновники. Не повезло Министерству культуры республики Карелия. На фоне такого развития событий медики продолжают информировать населения о мерах безопасности в условиях пандемии. Найден предмет в офисе, на котором скапливается коронавирус. По мнению внештатного инфекциониста Минздрава Подмосковья Ирины Шилкиной – это клавиатура компьютера.

– В столице Карелии из окна выпал несовершеннолетний ребенок. Спасти его не удалось. Трагедия произошла 14 октября в одном из многоэтажных домов на Перевалке. Информацию о гибели 14-летней девочки нашему изданию подтвердил источник в силовых структурах. По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

– С 20 по 29 октября на Земле ожидаются рекуррентные возмущения геомагнитного поля – магнитные бури. Такой прогноз дали в Росгидромете. Уточняется, что своего пика геомагнитная активность достигнет 25-26 октября, когда возможна умеренная буря. В период с 20 по 25 и с 27 по 29 октября возмущение магнитного поля будет слабым. Людям, чувствительным к подобным природным явлениям, советуют быть особо внимательными в такие дни.

– Годовая инфляция в Республике Карелия в сентябре составила 4,7% после 4,4% в августе. Уровень инфляции в регионе остается более высоким, чем в целом по Северо-Западному федеральному округу (3,6%) и по России (3,7%). Динамика инфляции в республике главным образом обусловлена переносом в цены ослабления рубля с начала 2020 года, а также временным ростом спроса на отдельные услуги в связи со смягчением введенных из-за пандемии ограничений.

Фото с red.uraldaily.ru

– На перекрестке улиц Кирова и Вольная петрозаводчанин предотвратил движение автомобиля «Рено Меган», за рулем которого находился водитель с признаками опьянения. Этот момент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортным средством мужчину, 1978 года рождения.