Подрядчик сорвал ремонт общественных территорий в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска в одностороннем порядке расторгла договор с компанией «ЕвроМодуль» из Санкт-Петербурга, которая сорвала благоустройство трех общественных территорий в карельской столице - Соломенского парка, Приозерного парка и парка в районе СКЗ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Все объекты должны были быть готовы к 1 сентября. Однако до сих пор там проведены лишь подготовительные работы. Компания никак не реагировала на многочисленные обращения мэрии.

Фирме «ЕвроМодуль» были выписаны штрафы на общую сумму 2 миллиона рублей. Мэрия готовит обращения в ФАС и в прокуратуру о внесении компании в список недобросовестных поставщиков.

Благоустройство парков планируется завершить позднее. Сейчас в городской администрации ищут такие возможности.

Подробнее о срыве работ по благоустройству общественных территорий Петрозаводска читайте в нашем материале «Вместо комфортной среды мы получили ямы, горы мусора и отходов».

Напомним, ранее Минстрой РК расторг контракт с фирмой «ПроектКомСтрой», которая занималась ремонтом важнейшего для города моста на улице Кирова, так как подрядчик неоправданно затягивал работы. В итоге достраивать мост будет новый подрядчик, которого еще предстоит определить.

Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска