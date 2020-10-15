Жизнь в Карелии дорожает быстрее, чем в среднем по России

Годовая инфляция в Республике Карелия в сентябре составила 4,7% после 4,4% в августе, сообщает Банк России.

«Уровень инфляции в регионе остается более высоким, чем в целом по Северо-Западному федеральному округу (3,6%) и по России (3,7%)», – говорится в сообщении.

Динамика инфляции в республике главным образом обусловлена переносом в цены ослабления рубля с начала 2020 года, а также временным ростом спроса на отдельные услуги в связи со смягчением введенных из-за пандемии ограничений

В частности, годовая непродовольственная инфляция составила 5,4% после 4,9% в августе. Ослабление рубля и постепенное восстановление отложенного спроса после снятия карантинных ограничений повлияли на увеличение годового прироста цен на новые импортные легковые автомобили, бытовую технику, строительные материалы, мебель. По той же причине повысились цены на одежду, парфюмерию и бытовую химию. В связи с активизацией потребительского спроса в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации ускорился рост цен на медицинские товары.

Годовая инфляция в сфере услуг в регионе в сентябре повысилась до 3,9% после 3,3% в августе. Возросшая привлекательность республики для российских туристов в условиях сохранения запрета на въезд в ряд стран способствовала повышению годовых темпов роста цен на проживание в гостиницах и удорожанию аренды квартир у частных лиц. Повышение издержек транспортных компаний из-за роста стоимости топлива и импортных запчастей вызвало ускорение роста цен на услуги такси (фото с red.uraldaily.ru).