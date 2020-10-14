На новогодних каникулах Карелию ожидает наплыв туристов из Москвы

Путешественники из Москвы больше всего хотят в новогодние праздники отправиться на поезде в Санкт-Петербург, Казань и Сочи, а у путешественников из Петербурга в планах, помимо Москвы, Казань, Белгород и Кострома. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» составил рейтинг популярных направлений для путешествия на поезде на новогодних праздниках, сообщает издание Gudok.ru



В десятку популярных железнодорожных направлений из Москвы на новогодние праздники, на данный момент, входят Нижний Новгород, Петрозаводск, Саратов, Смоленск и Псков.

А вот жители Северной Столицы Карелию в этом году пока не жалуют, едут мимо или в другую сторону. В десятку популярных железнодорожных направлений из Петербурга на новогодние праздники, на данный момент, входят Кострома, Мурманск, Пермь, Тверь, Апатиты, Курск и Владимир.

Самые востребованные даты для путешествия на поезде в период новогодних праздников — неделя с 28 декабря по 3 января, на нее приходится порядка половины бронирований. Около 17% путешественников запланировали поездку в период с 21 по 27 декабря. На неделю с 4 по 10 января приходится около 32% бронирований. Самая востребованная дата для отправления — это 30 декабря. На этот день куплено порядка 13,5% билетов.

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С 27 декабря 2019 года по 12 января 2020 года поездами дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания» воспользовались свыше 5,8 млн человек.

Фото с сайта Gudok.ru