Яхта с алыми парусами пришвартовалась в Петрозаводске на два часа

Романтическую и героическую историю о паруснике XXI века показала сегодня телекомпания «Вести. Ямал».

Оказывается, рекордную лодку «Петр I» связывает с Петрозаводском не только имя государя императора, но и романтическая история любви, которую рассказывает петрозаводский фотограф Илья Тимин, подсевший на судно на Соловках.

О походах, рекордах и любви – смотрите в репортаже.