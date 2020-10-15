15 октября 2020, 21:36
Яхта с алыми парусами пришвартовалась в Петрозаводске на два часа
Экипаж рекордной яхты делится своими впечатлениями от похода в высокие широты и посещения Карелии
Романтическую и героическую историю о паруснике XXI века показала сегодня телекомпания «Вести. Ямал».
Оказывается, рекордную лодку «Петр I» связывает с Петрозаводском не только имя государя императора, но и романтическая история любви, которую рассказывает петрозаводский фотограф Илья Тимин, подсевший на судно на Соловках.
О походах, рекордах и любви – смотрите в репортаже.