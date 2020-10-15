15 октября 2020, 21:36
Общество

Яхта с алыми парусами пришвартовалась в Петрозаводске на два часа

Экипаж рекордной яхты делится своими впечатлениями от похода в высокие широты и посещения Карелии

Романтическую и героическую историю о паруснике XXI века показала сегодня телекомпания «Вести. Ямал».

Оказывается, рекордную лодку «Петр I» связывает с Петрозаводском не только имя государя императора, но и романтическая история любви, которую рассказывает петрозаводский фотограф Илья Тимин, подсевший на судно на Соловках.

О походах, рекордах и любви – смотрите в репортаже.

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
Алые паруса
яхта
Илья Тимин
любовь
романтика
Ямал