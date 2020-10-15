15 октября 2020, 20:57
ГИБДД Петрозаводска проверяет соблюдение правила перевозки детей
Сегодня утром инспекторы провели рейд у лицея № 13
15 октября сотрудники госавтоинспекции контролировали соблюдение правил перевозки детей в транспортных средствах на Кукковке.
В ходе мероприятия выявлено одно нарушение: ребенок на заднем сиденье не был пристегнут ремнем безопасности. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 3 ст. 12. 23 КоАП РФ.
Теперь водителю придется заплатить штраф в 3000 рублей!
Тем временем, законопослушных водителей сегодня утром было значительно больше. Госавтоинспекция благодарит водителей безопасную перевозку детей.
Фото из группы Госавтоинспекция Петрозаводска