Зараженных COVID-19 в министерстве культуры Карелии стало больше

Как сообщает корреспондент портала «Петрозаводск говорит», со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Карелии, из семнадцати тестов проведенных сотрудникам Минкульта, тринадцать дали положительный результат.

Еще днем портал «Петрозаводск говорит» писал, что семь человек подхватили коронавирусную инфекцию в карельском министерстве культуры, в том числе и министр Алексей Лесонен.



Следы вируса были выявлены в процессе тестирования работников министерства после того, как заразился один человек. Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме, у некоторых – бессимптомно. Сотрудников переводят на удаленку.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии было зафиксировано рекордное количество новых случаев заболевания. Коронавирус был выявлен у 121 человека. Всего с начала пандемии в республике коронавирус выявлен у 4981 человека.

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