Петрозаводчанин задержал пьяного водителя без участия ГИБДД

Вчера около 17 часов на перекрестке улиц Кирова и Вольная петрозаводчанин предотвратил движение автомобиля "Рено Меган", за рулем которого находился водитель с признаками опьянения, сообщает в своем паблике госавтоинспекция Петрозаводска.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортным средством мужчину, 1978 года рождения. Освидетельствование подтвердило состояние опьянения у водителя (1,17 мг/л в выдыхаемом воздухе!).

В отношении нарушителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12. 8 КоАП Рф. Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция Петрозаводска выражает признательность и благодарность петрозаводчанину за оказанную помощь в задержании нетрезвого водителя, проявленную активную гражданскую позицию.

Видео Алексей Халапайнен, «Ситилинк» — Интернет и Домашнее ТВ в Карелии.