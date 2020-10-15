Петрозаводчанин задержал пьяного водителя без участия ГИБДД
Вчера около 17 часов на перекрестке улиц Кирова и Вольная петрозаводчанин предотвратил движение автомобиля "Рено Меган", за рулем которого находился водитель с признаками опьянения, сообщает в своем паблике госавтоинспекция Петрозаводска.
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортным средством мужчину, 1978 года рождения. Освидетельствование подтвердило состояние опьянения у водителя (1,17 мг/л в выдыхаемом воздухе!).
В отношении нарушителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12. 8 КоАП Рф. Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.
Госавтоинспекция Петрозаводска выражает признательность и благодарность петрозаводчанину за оказанную помощь в задержании нетрезвого водителя, проявленную активную гражданскую позицию.
Видео Алексей Халапайнен, «Ситилинк» — Интернет и Домашнее ТВ в Карелии.